Desde 2009, Naciones Unidas estableció el Día Internacional de Nelson Mandela. El 18 de julio de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo una propuesta de la Fundación Nelson Mandela, proclamó este día internacional a través de la resolución 64/13. En el artículo 2 el documento invita a todos los Estados miembros y a la sociedad civil: “(...) a observar de manera apropiada el Día Internacional de Nelson Mandela”.

La intención era que no sea solo una efeméride ornamental, sino una invitación a revisar el legado del expresidente sudafricano en clave de derechos humanos. En este marco, en el año 2015, la ONU adoptó las denominadas Reglas Mandela, una actualización de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, originalmente redactadas en 1955. El cambio de nombre se trató de un reconocimiento simbólico al período de 27 años que Mandela pasó privado de su libertad bajo el régimen del apartheid. Las Reglas establecen estándares sobre condiciones de detención, acceso a la salud, contacto con el mundo exterior, medidas disciplinarias y formación del personal penitenciario, entre otros puntos.

Aunque se cumplen 10 años de este evento, los principios siguen vigentes pero las prácticas se alejan cada vez más de este documento. En lugar de avanzar hacia modelos restaurativos o de reducción del encarcelamiento, los Estados endurecen penas, saturan el sistema judicial y amplían la violencia estatal como mecanismo de control social.

Hace dos semanas, desde Negrx publicamos en exclusiva el caso de Benjamin Labriel, donde se expone este fenómeno a través de lo ocurrido en Guatemala, pero estas situaciones se repiten de forma sistemática. La cárcel sigue siendo el lugar asignado a los cuerpos racializados y pobres. En América Latina, las tasas de encarcelamiento se dispararon en las últimas décadas. Las cárceles están por encima de su capacidad y el sistema penal opera, muchas veces, como respuesta automática a la exclusión estructural.

La encrucijada no es nueva y se repite en distintas latitudes. En Argentina, las denuncias por tortura, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas de encierro siguen formando parte de los informes periódicos de organismos internacionales. Hace más de veinte años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas provisionales por la situación en las penitenciarías de Mendoza. También en 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió sobre la necesidad urgente de reformas para revertir la superpoblación carcelaria y garantizar condiciones dignas de detención en la provincia de Buenos Aires. Pasaron dos décadas, y casi como un homenaje al tango, nada de fondo cambió.

Mandela decía que no se conoce verdaderamente a una nación hasta que se ha visto el interior de sus cárceles. Teorizando sobre estos temas Angela Davis señalaba que la violencia estatal no es un efecto colateral del sistema penal, es su lógica. Según explica la intelectual afroestadounidense, las cárceles no están fallando, están funcionando tal como fueron pensadas.