Con una ley garantizarán en Salta la cobertura de la fibromialgia

La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de ley para promover la atención integral de la salud de las personas con fibromialgia o Síndrome de Fatiga crónica, por lo que su tratamiento deberá ser cubierto por las obras sociales salteñas, entre las que se incluye el Instituto Provincial de la Salud (IPS).

La iniciativa prevé la creación del Programa Provincial de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia de la Fibromialgia, para lo que la provincia deberá llevar un registro de afectados por esta enfermedad, donde conste el diagnóstico realizado por médico reumatólogo.

La fibromialgia es una enfermedad Psico-Neuro-Inmuno-Endocrina (PNIE), que debe ser diagnosticada y tratada por un equipo de dolor crónico, ya que se trata de un padecimiento permanente.

Afecta principalmente a las mujeres, debido a que durante su vida presenta mayores oscilaciones hormonales, y que puede darse en niños y adultos, sobre todo en aquellos que hayan atravesado situaciones estresantes y traumatizantes.

Se la considera como una enfermedad que suele aparecer luego de procesos virales, internaciones o situaciones de duelo o pérdidas importantes.

La diputada Alejandra Navarro (PV), en la fundamentación del proyecto señaló que “no es una enfermedad psiquiátrica, no es traumatológica, no es reumática, no es neurológica ni psicológica, pero tiene una clínica precisa y debe ser asistida por un equipo multidisciplinario que englobe a todas estas especialidades”.

Entre los factores que pueden desencadenar esta enfermedad se pueden destacar el trauma emocional o físico, cambios hormonales, infecciones bacterianas o virales. También se cree que la fibromialgia se debe a una alteración en el equilibrio de las sustancias químicas involucradas en la transmisión y la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso.

“Lo primero que dice una persona con fibromialgia es que le duele todo”, explicó Navarro, que en su proyecto describe que “la fibromialgia es un trastorno que causa dolor en los músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. El dolor ocurre en áreas llamadas ‘puntos hipersensibles’. Los puntos hipersensibles comunes son la parte delantera de las rodillas, los codos, las articulaciones de las caderas y alrededor del cuello”.

La diputada advirtió que el IPS ya está dando cobertura integral a los afiliados con fibromialgia y también reciben atención en los hospitales, algo que se solicita en el proyecto. “Entonces, me preguntarán ¿para qué una ley si ya lo que se pide se está cumpliendo? Para que los derechos queden firmes y no dependan de la voluntad de los funcionarios”, explicó Navarro.

El proyecto se aprobó por mayoría, con solo dos votos en contra, que el diputado Javier Diez Villa lo justificó en que como considera que ya se presta la cobertura, hacer un proyecto de ley es redundante y por el contrario proponía uno de declaración. El otro voto negativo por el mismo motivo fue de Silvia Varg.

Piden por Medrano

Ayer también se acordó invitar a la ministra de Salud, Josefina Medrano, a una reunión con los diputados, que seguramente se implementará de manera virtual, tal como viene sucediendo con todas las actividades de la Cámara.

El principal motivo por el que se cita a la funcionaria es para que brinde información actualizada de la pandemia en Salta, y la situación laboral y contractual de los trabajadores de la salud afectados al tratamiento de pacientes con Covid-19.

En el mismo sentido Santiago Godoy pidió que los diputados que integran el Comité Operativo de Emergencia realicen un informe para todos sus pares con el estado actual de la situación, especialmente en lo referido al equipamiento con que cuentan los hospitales de la provincia y los recursos humanos disponibles en el sistema de Salud.

Durante las manifestaciones Adrián Valenzuela marcó que en 15 días la situación puede empeorar y lo adjudicó a la marcha política que convocaron los sectores opositores al gobierno nacional. “Lo que está en peligro no es la república, sino la vida de miles de argentinos”, señaló.

En tanto, Iván Mizzau y Ramón Villa plantearon su preocupación por la situación del hospital de Orán. El primero señaló la falta de respiradores y la situación de precariedad laboral en la que se encuentra el personal de dicho nosocomio, mientras que Villa subrayó que a ese Hospital van justamente los pacientes del departamento Rivadavia y advirtió por la cantidad de contagios que se están dando en el departamento que llevó a Santa Victoria Este a volver a fase 1.

Reclamos por Aguaray y la Ley 8191

A pesar de estar en el acta de Labor parlamentaria, el proyecto para tratar la intervención del municipio de Aguaray nuevamente no fue tratado, lo que generó el reclamo de su autor, Ramón Villa, y de otros referentes de los bloques opositores.

La solicitud radica en las sospechas de corrupción del intendente Jorge Prado, que autorizó que se lleven caños del gasoducto del NEA valuados en miles de dólares, lo que le valió una imputación en la Justicia.

Villa destacó que por lo menos ya obtuvo dictamen de la comisión de Legislación General, y pidió que se debata, para que cada diputado pueda expresar su opinión.

Por otro lado también desde la oposición se manifestaron contrariados por la negativa a debatir el proyecto de la creación de los juzgados contravencionales, que en la práctica derogará la ley 8191 (ex DNU 255), cuyo cuestionamiento llegó inclusive desde organismos nacionales, por las facultades extraordinarias que le otorga a la Policía y que derivó en un incremento de denuncias por abusos contra efectivos de esa fuerza.