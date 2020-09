Quién es la primera protagonista bisexual de una serie de Disney 

Se trata del programa The Owl House, una serie animada estrenada en Disney Channel el pasado 8 de enero que sigue las aventuras de Luz Noceda, una adolescente de 14 años que encuentra un portal a otra dimensión donde puede ser una bruja. Aunque en los primeros episodios la protagonista se siente atraída por varones, conforme avanzan los capítulos comienza una relación amorosa con otra joven bruja.

Cuando comenzaron los primeros indicios de ese romance, los seguidores de la serie le escribieron por Twitter a la creadora, Dana Terrace, para preguntarle por la identidad sexual de Luz.

"Durante el desarrollo (de la serie) fui muy abierta sobre mi intención de poner niños 'queer' en el elenco principal", contó Terrace en su Twitter. Como se considera una "terrible mentirosa", confesó, no optó por incluir esta representación a escondidas como tantos otros artistas se ven obligados a hacer.

Por el contrario, prefirió hacerlo abiertamente. Pero se encontró con obstáculos: "Cuando me dieron luz verde para empezar, varios líderes de Disney me dijeron que no podría representar de ninguna forma relaciones bisexuales o gays en el canal", denunció.

"Por suerte", celebró Terrace, siguió adelante con su idea. "¡Soy bisexual! Quiero escribir un personaje bisexual, ¡demonios! Mi tozudez valió la pena y ahora tengo mucho apoyo del actual liderazgo de Disney", dijo la creadora, quien recibió gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus fans.





Aunque Luz no es el primer personaje LGBTQ + que aparece en el contenido de Disney, sí es la primera protagonista. "Star vs. las fuerzas del mal" fue la primera en incluir un personaje bisexual (aunque fue en un papel secundario) en su cuarta temporada.