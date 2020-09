"Last Call. Último llamado", un clown en el aeropuerto

Last Call. Último llamado es una obra escrita, dirigida y protagonizada por Gabriel Chamé Buendía. La historia gira en torno a Mr. Piola, un clown que intenta llevar a cabo algo tan simple como tomar un avión. Sin embargo, esta empresa que parece divertida puede llegar a derivar en un hecho trágico. La obra se estrenó en 2014 en el Teatro Nacional Cervantes, y a partir de hoy jueves a las 22 estará disponible durante una semana en la Sala Caras y Caretas Online.

Definida como una tragicomedia física, la pieza se vale del idioma “internaciogutural” propio de los aeropuertos para narrar las derivas de este clown en un espacio que puede convertirse en una suerte de limbo, donde todos esperan algo y experimentan un sentimiento de extranjería. “Tengo una relación muy fuerte con los aeropuertos porque viajo constantemente y siempre ha sido una segunda casa para mí. Siempre lo sentí como un no-lugar, un lugar de tránsito, una especie de purgatorio donde todo se detiene. Con respecto a este momento, por supuesto que ese espacio se resignifica, pero sigue siendo un lugar fantasma”, explica Chamé Buendía en diálogo con Página/12.

El actor asegura que en lugar de componer diversos personajes prefiere generar situaciones a partir de Mr. Piola: “Desde este clown que encarno (o él me encarna a mí, no sabemos) me puedo comunicar con el mundo que me rodea. El unipersonal genera una soledad de un tipo que está hablando este idioma intergutural con gente que no está ahí”. Mr. Piola se encuentra en este aeropuerto fantasma y cumple con todos los pasos necesarios para poder subir al avión, pero en el camino se encuentra con varios problemas y genera un peligro latente para quien no está en regla con los sistemas de seguridad.

El acto de espera tiene en sí mismo algo muy beckettiano, y aquí Chamé Buendía logra mixturar la tragedia, la comedia y el absurdo. “Lo tragicómico es un lenguaje potente que expresa profundamente lo que nos pasa de manera inteligente. Plantea una verdad relativa y por eso nos podemos reír. A la vez, lo que nos pasa es terrible. Si uno ve a los grandes payasos como Chaplin, Buster Keaton o los hermanos Marx, su tarea es tragicómica, no sólo paródica o burlona. Acá Mr. Piola está en una situación terrible pero sobresale, es un héroe”, concluye el director.

* Last Call. Ultimo llamado podrá verse a partir del jueves 20 a las 22 hasta el jueves 27 de agosto en Sala Caras y Carteas Online. Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral .

Informe: Laura Gómez