Piden informes a la Superintendencia de Salud por las obras sociales 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta pidió informes a la Superintendencia de Salud de Nación luego de haber recibido reclamos de usuarios por falta de cobertura de las obras sociales y de empresas de medicina prepaga.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad, Federico Núñez Burgos, explicó que tuvo que hacer esta solicitud a las autoridades de Nación porque en Salta la oficina está cerrada y todavía no se ha designado delegado o delegada provincial.

"Pedimos a la Superintendencia el fundamento de por qué las obras sociales mantienen restricciones a prestaciones ambulatorias, queremos saber si están autorizadas o son decisiones unilaterales de cada empresa", sostuvo Núñez Burgos.



Indicó que recibió reclamos de afiliados por obras sociales que no están brindando las coberturas al 100%. "Muchas habían recortado la cobertura solo a emergencias en marzo y abril. Lo podíamos entender por la situación de crisis que se avecinaba y la necesidad de las empresas de adecuar sus prestaciones a las nuevas normativas, pero ya han pasado 4 meses y las prestaciones siguen siendo las mismas", manifestó. Añadió que ya hay protocolos para la atención en sanatorios e institutos profesionales y es momento de que cubran los servicios por los cuales los usuarios están pagando.

"Hay personas que pagan una cuota extra o plus por la medicina prepaga y no reciben más que la atención por casos de urgencia. Sin embargo, están pagando por una atención integral que no tienen", explicó Nuñez Burgos. Para el Defensor del Pueblo, el Estado tienen que garantizar la calidad y cantidad de prestaciones en servicios de salud, por ello dijo que están esperando respuesta de la Superintendencia y esperan que haya una solución por la vía administrativa o recurrirán a una acción judicial colectiva.

Respecto al Instituto Provincial de Salud (IPS), la obra social de la provincia, informó que han venido dialogando y que se han obtenido algunas respuestas "muy buenas" como la implementación de recetas online o que las órdenes de consulta se vendan en las farmacias, esto fue en los comienzos de las medidas de aislamiento por la pandemia. El IPS informó también la atención con turnos online y que autoriza todo tipo de prácticas, sean de urgencias, programadas y/o ambulatorias.



"Hay que avanzar en estas cuestiones y que las prestaciones sigan siendo óptimas", dijo Núñez Burgos. Detalló que han tenido situaciones puntuales, una tiene que ver con una intervención oftalmológica donde se hizo la prestación pero cuando el afiliado fue a pedir los reintegros no se los hicieron y terminó pagando todo de forma privada. Otra de las situaciones está relacionada con kinesiólogos que han realizado las prestaciones pero la obra social desconoce las órdenes.

El defensor explicó que esas situaciones particulares en realidad se reiteran y que hay restricciones a las prestaciones generales. También hubo un aumento en el precio de las consultas o prestaciones médicas. Núñez Burgos dijo que estuvieron viendo la situación y se produjo un incremento en los insumos, por ejemplo, de odontología,

"La Superintendencia en la provincia está cerrada, la atención es virtual, y no se ha designado al delegado en Salta. Estamos pidiendo al directorio nacional que proceda a la normalización en la provincia. Hicimos la nota a las autoridades nacionales para que llegue allí también con copia a una casilla de correo local", sostuvo Núñez Burgos.

El funcionario manifestó que las prestaciones de servicios de salud públicos y privados deben mantenerse constantes y "en especial cuando hay un vínculo contractual entre usuarios y prestadores de servicios".