Mientras decían "puto sidoso, puto de mierda"

Homofobia, golpes y hasta disparos fueron parte de tres ataques sufridos por el dramaturgo rosarino Leonel Giacometto, en menos de un día, en la zona norte de la ciudad. "Me pegaron por puto", dijo tras hacer una presentación en el Centro Territorial de Denuncias (CTD), donde llegó ensangrentado el miércoles pasado. Según relató, quienes lo agredieron --en dos de las oportunidades también golpearon a un amigo suyo-- forman parte de un grupo que se reúne habitualmente en la plaza que queda frente a su departamento, un Fonavi de zona norte. Hace cuatro años recibe hostigamientos y miradas intimidantes de esas personas. "Me decían 'puto sidoso, puto de mierda'. Es una cuestión jodida y muy presente", lamentó.

Tras presentar la denuncia, Giacometto relató que hace cuatro años vive en el departamento que era de su abuela. "Es un Fonavi, un barrio en el que todos conocen las caras de todos pero nadie sabe el nombre de nadie", describió. "Vivo con mi pareja frente a la plaza donde se juntan estos grupos de personas de entre 35 y 45 años. Cada vez que llegamos estas personas chistan, dicen cosas, hacen un pseudo peaje de pedir un cigarrillo, que si no se lo das la primera palabra es 'puto'. Esto es y fue habitual durante estos años. Uno no sabe cómo actuar, hay una mirada constante", aseguró.

Sobre el primer ataque, Leonel relató que en el barrio tiene un solo amigo, en otro monoblock. "La noche del martes yo estaba con él esperando a mi pareja y este chico fue a comprar cigarrillos a una cuadra. Cuando vuelve una de estas personas le pide uno y como él se niega, le empiezan a pegar. Yo escuché gritos, salí y lo vi en posición fetal, con estas personas pegándole. Me metí a defenderlo, le gritaban puto, pero porque meten a todos en la misma bolsa. Me rompieron los lentes, al cantito de 'puto de mierda, puto sidoso'. Eran cinco", describió. "Atrás, mujeres los alentaban", dijo.

Al rato, como estaba llegando su pareja, le pidió a este amigo que lo acompañara a buscarlo y cuando estaban regresando sufrieron un nuevo ataque. "Uno de los que nos había pegado, sale de uno de los monoblock con un arma, un revólver, y pega dos tiros al suelo. Sentí la vibración de una de las balas en el pantalón", aseguró. "Gritaron 'putos de mierda, váyanse'", recordó. A medida que se acercaban a su departamento, salieron otros cuatro y volvieron a pegarles a Giacometto y a su amigo. "Tengo 43 años y tuve como un déjà vu de los 90, porque me quieren pegar por puto. Esto se vino acumulando. Esa noche no fui a la guardia por el tema del coronavirus", dijo.

Al día siguiente, Leonel llamó a su madre. "Cuando ella estaba llegando le bajé a abrir la reja y se me apareció uno de ellos, que me empezó con un discurso que no entendí; y me empezaron a pegar frente a mi mamá. El tipo se va y yo vi que me salía mucha sangre de la nariz, así que subimos a un taxi y presentamos la denuncia en el CTD". En resumen, lamentó: "Durante dos días recibimos golpes sin saber por qué. Por eso digo lo de los 90; la tolerancia es una gran mentira, sea este barrio o el que sea, hay una cuestión con la ignorancia emocional que no pasa por la educación sino por una cuestión generacional. Si sos distinto, te vestís distinto, ya sos sospechoso y por cualquier cosa sos puto", señaló.

Luego de que Leonel contara lo sucedido en redes sociales, diferentes espacios repudiaron los hechos. La Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad tuiteó: "Repudiamos la agresión homofóbica sufrida por el escritor, dramaturgo y periodista cultural Leonel Giacometto". Desde la coordinadora Orgullo Rosario repudiaron "la terrible agresión que sufrió Leonel por su orientación sexual. Estos ataques no son nuevos para nuestro colectivo, son parte de un entramado de discriminaciones que seguimos sufriendo a diario. A pesar de los avances legislativos, queda un largo camino por recorrer en la transformación de una cultura cis-hetero-patriarcal que nos violenta y nos mata, como sucedió hace dos meses con el asesinato del activista puto Robert Monje, en Reconquista", expresaron.