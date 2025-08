La postal represiva de cada miércoles deja, nuevamente, su marca en periodistas y reporteros gráficos agredidos por las fuerzas de seguridad mientras realizaban la cobertura de la marcha de jubilados.





Mientras la Policía de la Ciudad desplegaba un operativo descomunal en las inmediaciones del Congreso, las cámaras televisivas registraron el avance de un camión hidrante en calles Paraná y Avenida de Mayo. El hidrante, sin motivo aparente, apuntó y tiró agua de alta presión sobre un grupo de fotógrafos y periodistas, identificados como tales, que asistían a una persona que se encontraba en el piso después de haber sido afectada por gas pimienta. Al momento de recibir el impacto, los periodistas armaron una ronda para proteger a la persona que se hallaba en el suelo y, a pesar del impacto del chorro de agua, lograron movilizar hacia un costado.

No se trata de la única agresión que sufrieron los trabajadores de prensa durante la jornada. El fotógrafo Rodrigo Abd, en diálogo con los móviles televisivos, aseguró que también había sido alcanzado por el agua disparada desde el camión hidrante. "El chorro justo me pega en la oreja y me tira al piso, pero ya estoy bien para seguir trabajando. Ahora no escucho bien, porque el chorro es como un golpazo", comentó.





Asimismo, según mostró en pantalla C5N, el periodista Diego Gómez de Radio Digital, también visiblemente identificado como prensa, recibió gas pimienta en el rostro y debió ser asistido y levantado de urgencia del piso, debido al avance de las columnas de la policía sobre la avenida, que dieron cumplimiento al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De igual manera, diversos medios de comunicación y periodistas denunciaron en sus redes sociales haber sufrido represión.

Amplio repudio a la represión a la prensa

Ante los hechos de público conocimiento, diversas organizaciones sociales se pronunciaron en repudio a las agresiones recibidas por la prensa. Durante la gestión de gobierno de Javier Milei, las cifras de ataques a la prensa han crecido de manera exponencial y tienen su correlato en graves lesiones, como la que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo durante una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) citó la frase del presidente Javier Milei: “No odiamos lo suficiente a los periodistas” y publicó en X: ”En nuestro país hay derechos: a la libertad de prensa y a la protesta. La represión sistemática de cada miércoles no disuade ni un poco la necesidad de protestar: así de grande es el ajuste”. Dura represión contra trabajadores de prensa en el Congreso

Por su parte, la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI) denunció la represión y publicó en Instagram que uno de los agentes se burló de la represión y expresó “Qué hermoso que huele”, en referencia al gas pimienta que afectaba a los presentes.