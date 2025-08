Daniela Batlle Casas fue asesora del diputado Gerardo Milman, uno de los hombres de mayor confianza de Patricia Bullrich y uno de los señalados en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas, intentó defenderse con un video en TikTok que rápidamente se viralizó.

Allí aseguró que había dejado su cargo en octubre de 2022, pero el atentado ocurrió un mes antes, el 1° de septiembre. El problema no fue el tono ni el contexto, sino la fecha.

Según dijo, recibe insultos constantes en redes, donde la acusan de ser “ñoqui” y de estar involucrada en la causa. Pero su descargo, en lugar de aclarar las dudas, profundizó las sospechas: las contradicciones al detallar cuándo trabajó para Milman no pasaron desapercibidas.

Del Congreso al feed aspiracional

Conocida en TikTok por mostrar una vida llena de lujos -viajes a Europa, restaurantes caros y regalos de su novio, “Gerson”-, Batlle Casas se convirtió en tendencia en las últimas horas por motivos que poco tienen que ver con el contenido que suele publicar.

La abogada reveló que trabajó en el Congreso con el diputado Milman en 2022, solo ocho meses, y aseguró que renunció "ella misma" en octubre de ese mismo año, antes de todos los escándalos de los cuales se acusa a algunas personas relacionadas con Milman”.

Según su propio relato, se fue antes de “todo”, aunque el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue el 1° de septiembre de 2022, casi un mes antes de la renuncia que ella misma menciona.

“Yo no fui parte, no tengo idea de nada, no estaba ahí”, insistió, y lamentó que “a la gente le encanta hablar sin saber”. En el mismo video donde intenta aclarar y defenderse de las acusaciones en su contra la joven destacó: “Me mudé de Santa Fe a Buenos Aires para progresar. Trabajaba muchísimo, me desvivía. Pensé que en el Congreso podía encontrar una posibilidad de crecimiento, que no vi, y por eso me cambié totalmente de rubro”.

“No suelo decir que soy abogada porque me parece irrelevante, pero en este caso sí importa. Laburaba como cualquier persona”, remarcó Batlle Casas.

Frente a la ola de comentarios agresivos en redes, aprovechó para dejar un mensaje: “Si son de esas personas que tiran mucho hate, deberían preguntarse por qué lo hacen y canalizar esa frustración en otro lado. No atacando a alguien que trabajó con un diputado. Les puede gustar o no, pero yo laburaba”.

El círculo de Milman y las piezas que no encajan

El escándalo reflota el expediente que investiga si Milman sabía del atentado antes de que ocurriera. Un testigo declaró que lo escuchó decir: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”.

En julio, la Justicia logró abrir su celular: más de 35.000 mensajes fueron analizados. Entre ellos, uno enviado por otra asesora del diputado advertía: “Vamos a salir todas en la tele a contar la verdad”.

Ahora, lejos de calmar las aguas, el video de la exasesora de Milman puso otra vez el foco sobre el entorno del diputado. En su intento por aclarar, pareció confirmar lo que quería negar.

Seguí leyendo: