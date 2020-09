DOMINGO 23

TEATRO

El capote Inspirada en el famoso cuento de Gógol del mismo nombre, Ana Itelman elabora una obra plena de recursos en la que amalgama la danza y el teatro. Es la historia de un pobre funcionario de la Rusia zarista que hace lo imposible por obtener un abrigo que lo proteja del duro invierno y que, tras conseguirlo, finalmente muere de frío cuando le es robado. La pieza de Ana Itelman se estrenó en 1985 en la Sala Martín Coronado y forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín. Los intérpretes que estrenaron esta coreografía fueron Norma Binaghi, Alejandro Cervera, Miguel Ángel Elías, Mónica Fracchia, Roberto Galván, Daniel Goldín, Sandro Nunziatta y Liliana Sujoy. El capote obtuvo una extraordinaria repercusión de público y crítica, al punto que se repuso –con diferentes elencos– en 1986, 1987 y 1991.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

Mi fiesta Cruzando monólogos y acciones de exigencia física, esta obra de Mayra Bonard y Carlos Casella habla en primera persona sobre la curiosidad, el cuerpo, el sexo y la ferocidad. Y lo hace construyendo un diálogo entre la alteridad y lo confesional, donde el cuerpo es propio y ajeno a la vez. La protagonista es objeto de una auto experimentación, traza un mapa de la memoria sensorial y elabora una experiencia escénica con resonancia política sobre el cuerpo femenino. Producida en 2018 por el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino de La Plata, Mi fiesta se estrenó allá en mayo 2018, luego realizó una temporada en el Cultural San Martín y fue invitada a festivales en Brasil y Francia. Con dirección de Casella, textos de Pedro Mairal y música de Diego Vainer, la obra está basada en relatos autobiográficos de su creadora y protagonista, Mayra Bonard. Último día.

Disponible en https://bue.tickethoy.com/entradas-teatro/mi-fiesta-on-demand-en-on-demand

DANZA



Predicar en el desierto El canal de youtube del Conti, en colaboración con el Festival VideoDanzaBA, presenta un recorrido por la obra de artistas nacionales e internacionales que articulan en su trabajo el uso y reflexión sobre el cuerpo, el movimiento y el videoarte en sus múltiples formatos. Reúne más de treinta obras de Argentina, Brasil, Colombia, España, Alemania, Finlandia, Suiza y Dinamarca.⁣ Finaliza hoy.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC4_r6Smco6vAekyN6LD7HAQ

MÚSICA

Audioexperimentación Nacional De julio a diciembre, RadioCASo presentará una serie de podcasts que forman parte del ciclo Panorama de Audioexperimentación Nacional (PAN). El Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura presenta esete proyecto federal que busca presentar y promover el arte sonoro de todo el país. La propuesta trabaja con referentes de cada una de las provincias argentinas, quienes exponen en formato podcast una gama de artistas experimentales y sonidos locales. Las emisiones de los podcasts tendrán lugar hasta diciembre a través del reproductor de RadioCASo.

Disponible en https://www.centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/

LUNES 24

ARTE

Luz y cuerpo Se presenta hoy en el canal de Youtube de Fundación Andreani la primera función del ciclo "Luz y cuerpo". Se trata de una experiencia que amalgama a un bailarín y a un iluminador, registrados por la videoartista Karin Idelson. Este ciclo forma parte de la programación virtual que la Fundación Andreani viene realizando desde la inauguración (también virtual) de su nuevo edificio en La Boca. Cada sesión se realizó en dicha sede cumpliendo con los protocolos de bioseguridad vigentes. Hoy se presentará el trabajo realizado en conjunto por Jiva Velazquez y Sebastián Viola. En septiembre será el turno de Lucas Lagomarsino y Matías Ercole y Bárbara Hang y David Seldes. Las funciones se presentan a las 19 horas.

Disponible en https://www.youtube.com/fundacionandreaniok



ETCÉTERA



#LectoresdeBorges La Biblioteca Nacional festeja el 121° aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges de forma virtual y en redes sociales con el hashtag #LectoresdeBorges. La iniciativa convoca a los lectores a que cuenten en los límites que impone un tweet, un video o un dibujo de Instagram su cuento favorito del autor. Además se invitó a diversas personalidades de la cultura para que a través de un audio o filmación breve relaten su cuento favorito. Juan Sasturain, Alberto Rojo, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Patricio Zunini y Andrés Duprat, entre otros, participarán festejando la diversidad de lecturas e ideas convocadas. Además, el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos aportará nuevas miradas sobre estos mismos y otros cuentos con obras inéditas de grandes artistas e ilustradores del mundo de las narrativas gráficas, comenzando con las últimas pinturas de Alberto Breccia.

Disponible en https://www.bn.gov.ar

Los escritores de los escritores Hace veinte años, en el libro Los escritores de los escritores, Luis Chitarroni ofreció versiones de escritores que ven al otro como una proyección y una suma de influencias, e intenta en lo que escribe disolver ambas y sacar provecho. Guían estas conversaciones cierta aparente e impensada hegemonía de lo inclasificable, pero también la magnífica maravilla de la diversidad. Los lunes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, Chitarroni estará impartiendo un curso virtual que repasa esos vínculos. Hoy será el turno de “Penélope Fitzgerald por Frank Kermode”, “Djuna Barnes por T.S. Eliot” y “Walter Benjamin por Hannah Arendt”.

Inscripción en http://www.malba.org.ar/literatura

MÚSICA

Contrafarsa La murga uruguaya retorna para celebrar los 20 años de El tren de los sueños, el mítico espectáculo que marcó un quiebre en la historia de este género carnavalero. Luego de un largo período de inactividad y alejada de los escenarios, volvieron a juntarse en el marco de sus 40 años de trayectoria. Bajo la dirección musical de Edú “Pitufo” Lombardo y la dirección escénica de Fernando Toja, realizará tres funciones los días 1°, 2 y 3 de noviembre en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo. La última presentación será transmitida por streaming y las entradas para poder presenciar virtualmente la presentación se encuentra a la venta de forma bonificada durante el mes de agosto.

Disponible en https://recitalesapp.com/event/29

MARTES 25

ARTE

Bestiario de India's Entre las numerosas crónicas que se escribieron durante el siglo XVI con objeto de acercarse al “Nuevo Mundo”, el proyecto de Adriana Bustos añade una retórica particular. Bestiario de India's es, formalmente, un planisferio: una serie de dibujos que fueron realizados por los cronistas del siglo XVI al llegar a América y que Bustos reconstruye generando un gran ecosistema de seres fantásticos y animales monstruosos. Este montaje es un recurso que actúa como mapa. Un gran atlas que integra tiempos y espacios dispares donde la artista agrega conceptos, imágenes y relatos que no se corresponden con el ciclo lineal que la Historia describe, sino que instaura una nueva genealogía de los hechos. Se presenta en el marco del ciclo #ElParqueDesdeCasa.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/bestiario-de-indias-de-adriana-bustos/

MÚSICA

Elisabeth Schwarzkopf Muchas de las grandes estrellas de la lírica pasaron por el escenario del Teatro Colón para ofrecer lo mejor de sus voces en un formato de concierto. Si bien es interesante observar a un intérprete encarnando a un personaje dentro de una ópera, también es cautivador contemplar la versatilidad de una voz en obras que permiten explorar distintas estéticas y estilos. Este es el caso de la serie de recitales que trajo por primera y única vez a Schwarzkopf en 1968. La soprano alemana ofreció tres conciertos en el escenario del Teatro Colón junto a Geoffrey Parsons al piano. Dueña de una calidad vocal e interpretativa inobjetable, los testimonios sobre su forma de trabajar coinciden en que era una profesional rígida y exigente.

Disponible en https://teatrocolon.org.ar/es/recital-de-elisabeth-schwarzkopf-1968

CINE

La superball Hasta los años 30 la pelota de fútbol no era completamente redonda: tenía un tiento o cuero que lo cerraba, que incomodaba mucho el juego. Pero en Bell Ville, provincia de Córdoba, Argentina, tres amigos desarrollaron dos inventos que iban a revolucionar el deporte para siempre: la válvula moderna y la costura invisible. A partir de esta novedad, forjarían un nombre y una industria pujante y exitosa. Pero el sueño de los bellvillenses se desinflarían víctimas de los avatares del mercado y el olvido. El documental de Agustín Sinibaldi cuenta con los testimonios de muchos ex jugadores y conocedores de la historia del deporte y de estos “emprendedores” históricos.“La Superball” es una historia de fútbol pero además es una historia sobre nuestra cultura, nuestras industrias y nuestra sociedad.

Disponible en https://play.cine.ar/

ETCÉTERA

Concurso de Música FNA El Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes (FNA), abre su convocatoria para el tradicional "Premio Juan Carlos Paz 2020" y el "Concurso de Música Popular", con el objetivo de estimular la creación musical argentina en sus distintos campos y para mantener el estímulo de nuestros compositores y productores musicales en este contexto de emergencia sanitaria global. La misma estará abierta entre el 18 de agosto y el 22 de septiembre. La coordinación del Concurso de Música 2020 está a cargo del miembro del directorio, representante de la disciplina Música, Mtro. Rubén Verna, reconocido cantante, compositor, arreglador y ex integrante de los grupos Les Luthiers, El Cuarteto Zupay y Opus Cuatro.

Bases e inscripción en https://fnartes.gob.ar/

MIÉRCOLES 26

MÚSICA

Tango Buenos Aires Del 26 al 30 de agosto se presenta una edición virtual del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires. El evento se adapta al contexto actual ofreciendo una programación gratuita a través de plataformas digitales. Más de 200 contenidos de la mano de artistas como Amelita Baltar, Juan Carlos Copes, José Colangelo, Walter Ríos, María Nieves y Nicolás Ledesma junto a las nuevas generaciones artísticas. Conciertos, clases de baile, milongas, tutoriales, celebraciones y homenajes. Además, se realizará el Mundial de Baile para que tanto aficionados como profesionales de todo el mundo y de manera online demuestren su pasión por el género.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/tangoba

Art Blakey El sello Blue Note acaba de rescatar cintas inéditas del mítico baterista de jazz Art Blakey y su célebre grupo The Jazz Messengers. El álbum registra una sesión de 1959. El disco se editó con el título Just Coolin. Su compositor era el saxofonista tenor Hank Mobley, que junto al trompetista Lee Morgan integraban en ese momento la primera línea del único quinteto capaz de rivalizar con el que lideraba Miles Davis. Exceptuando “Quick Trick", del pianista Bobby Timmons, el resto del material que forma parte del disco es desconocido. "Hipsippy Blues", "M&M" y "Just Coolin"’ llevan firma de Mobley; “Close Your Eyes" es un tema de Bernice Petkere y “Jimerick”, una melodía anónima.

Disponible en https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lK5j2MjQfM8MGR8LubbfZQHwmr9T_VQg4

Sirenas Se trata de una serie documental de cuatro capítulos que aborda el protagonismo de las artistas mujeres en el rock a lo largo de cincuenta años de historia. Cada episodio retrata a tres artistas de diferentes generaciones, que reconstruyen en primera persona sus historias en el rock, al tiempo que dan cuenta de los diferentes contextos históricos de la escena musical argentina, desde una perspectiva de género. Las entrevistadas de los cuatro capítulos son: Carola Kemper, Lula Bertoldi, Mavi Díaz, Andrea Álvarez, María Rosa Yorio, Sofía Viola, las ex-Rouge Adriana Sica, Susy Rapella y Patsy Crawley; las ex-Blacanblus Débora Dixon, Cristina Dall y Viviana Scaliza; Hilda Lizarazu, Barbi Recanati, Mariana Bianchini, y Sofía y Clara Trucco (Fémina). Dirección: Pablo Goldberg. Idea general: Carolina Santos.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC1zLDoKL-eKmd_K7qkUZ-ow

ARTE

Un párpado pleno de savia La muestra reúne más de 90 obras en dibujo de pequeño y mediano formato realizadas por Martha Zuik durante los primeros años de su producción que, junto a materiales documentales diversos, reconstruyen sus inicios artísticos. Esta exhibición se inauguró oficialmente el 11 de marzo pasado, pero por la cuarentena surgida de la emergencia sanitaria iniciada el 20 de marzo el público solo pudo disfrutarla poco más de una semana. Ahora es posible recorrerla con mayor profundidad a partir de sus distintos nodos conceptuales en un recorrido virtual que reúne imágenes, videos, datos biográficos y una guía con actividades para el espectador.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-sivori/recorrido-virtual-exposicion-martha-zuik

JUEVES 27

ARTE

Recurrencias El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una serie de acciones, actividades, charlas virtuales y exhibiciones para celebrar el centenario del nacimiento del gran artista argentino León Ferrari (1920-2020). La exposición antológica, con curaduría de Cecilia Rabossi y Andrés Duprat prevista para abril de 2020, debió postergarse y abrirá la temporada 2022. León Ferrari. Recurrencias da cuenta de las búsquedas formales, y de las preocupaciones y obsesiones que atravesaron más de medio siglo de prolífica producción del artista. Las formas de la violencia, los abusos de poder, las injusticias, la intolerancia de las religiones y la tragedia de la guerra son algunos de los ejes que Ferrari abordó en sus obras.

Disponible en https://www.bellasartes.gob.ar/

Ensayos sobre un tribunal La programación virtual del Parque de la Memoria presenta Ensayos sobre un tribunal. Al poder de la economía política, de Alicia Herrero. ¿Qué papel juega la economía política en nuestras vidas? Partiendo de este interrogante, Alicia Herrero presentó una exposición en el Espacio Base de Datos del Parque de la Memoria, entre marzo y mayo de 2019. La muestra tomó como punto de partida la estructura performativa de un juicio, buscando construir nuevas formas de visualidad y de percepción sobre el accionar del sistema económico conocido como “capitalismo neoliberal” y su dramática gravitación sobre nuestras condiciones de existencia.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/ensayos-sobre-un-tribunal-al-poder-de-la-economia-politica-de-alicia-herrero/

ETCÉTERA

El buscahuellas En el día en que la radiofonía cumple 100 años, el locutor y periodista Marcelo Pérez Cotten presenta El buscahuellas, un sitio web que reúne entrevistas realizadas durante 40 años de trayectoria radiofónica. El sitio está planteado como una línea de tiempo que abarca su carrera desde 1980 hasta la actualidad. Desde programas como Horizonte cero, El buscahuellas, La balada del álamo carolina, De memoria, Un tal Pérez, en diferentes emisoras y épocas, Pérez Cotten se sumergió en la música y la cultura popular a través de entrevistas a artistas como Cuchi Leguizamón, Roberto Goyeneche, Alfredo Zitarrosa, Victor Heredia, Manolo Juárez, Juan Quintero, Antonio Dal Masetto, Chabuca Granda, Horacio Fontova, Raúl Carnota y Fernando Barrientos, entre otros y otras.

Disponible en https://elbuscahuellas.com.ar/

CINE

Lejano interior Según anunció El Pampero Cine en sus redes, el nuevo trabajo de Mariano Llinás, editado junto a su socio Alejo Moguillansky, es “una suerte de libro de poemas inspirado vagamente en Henri Michaux”. Durante la cuarentena, el creador de La Flor presenta una obra creada en el contexto de encierro que rinde homenaje al poeta francés. Disponible en la plataforma Kabinett, se trata de un artefacto audiovisual que combina los lenguajes de la poesía y el cine. Lejano interior reúne nueve episodios o piezas poéticas: "La ciudad interior", "Abismos", "El peregrino", "Los libros que no voy a leer", "El cohete", "Qué ha pasado aquí", "Un laboratorio", "Regiones" y "Festa do interior".

Disponible en https://www.wearekabinett.com/p/mariano_llinas/NDk1NzYyNTI1_MTM0MDE2MjU1MA==

VIERNES 28



ARTE

Pensamiento de artista El Museo Nacional de Bellas Artes está poniendo a disposición en sus distintas plataformas digitales (a través de su página web, en YouTube; Instagram, IGTV, Facebook y Twitter) el ciclo “Pensamiento de artista”, que incluye diez entrevistas audiovisuales a artistas argentinos consagrados. El ciclo, una producción original del MNBA, presenta diálogos con grandes artistas y maestros en distintas áreas y técnicas: Delia Cancela, Juan Carlos Distéfano, Sara Facio, Norberto Gómez, Roberto Jacoby, Julio Le Parc, Marie Orensanz, César Paternosto, Manuela Rasjido y Eduardo Stupía. De todos ellos el Museo posee obras en su colección pública. Los temas, entre otros, giran en torno de la definición de arte y artista.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCkHdRwK3fQp01YEUCla-8PA

Jorge de la Vega Artista autodidacta y multidisciplinario, ícono de los años 60 en la Argentina, Jorge de la Vega (Buenos Aires, 1930 – 1971), fue pintor, dibujante, grabador, cantautor y docente. Miembro del grupo Nueva Figuración –movimiento bisagra en la historia del arte latinoamericano contemporáneo–, durante su corta vida fue también protagonista de la experimentación en el terreno de los cambios lingüísticos del período. El Museo MALBA liberó a través de su web el catálogo de la exposición retrospectiva dedicada al artista. Este catálogo fue editado en ocasión de la exposición antológica curada por Mercedes Casanegra centrada en su época más fructífera y singular. Abarca sus obras realizadas dentro del grupo de la Nueva Figuración, su salto hacia el objeto a través de las “formas liberadas”, sus “monstruos” –el bestiario conformado por un conjunto de collages realizados entre 1963 y 1966–, y las piezas producidas en su periodo neoyorkino: pinturas y obras sobre papel atravesadas por la psicodelia, el pop, el blanco y negro y la canción.

Disponible en https://www.malba.org.ar/

MÚSICA

Elena Roger Presenta “Vivo en vivo”, un concierto en vivo desde su hogar junto al guitarrista Javier López del Carril. A lo largo del encuentro hará un repaso por los temas más destacados de sus trabajos discográficos. Además, interpretará algunos de los mayores éxitos de su carrera dentro de la comedia musical como Piaf, Evita y Mina. “Azúcar del Estero”, “Jealous Guy”, “La vie en rose” y “No llores por mí Argentina” serán algunos de los clásicos que el público podrá disfrutar en versiones preparadas para esta fecha especial desde sus hogares.

A las 21, entradas en https://boleteria.nubecultural.com/10543-elena-roger-presenta-vivo-en-vivo/10543?h=f8688f5f35cdc32a8fdbb63347df127ee16ece8c

CINE

Dimensiones de la Otra cosa La Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) presenta “13° Ciclo de cine aplicado al psicoanálisis. Dimensiones de la Otra cosa”. Comienza hoy con la proyección vía streaming de Home (2008), de Úrsula Meier. Invitados: Benjamín Naishtat (director de cine, guionista) y Oscar Ventura (psicoanalista). Presenta y coordina: Pablo Russo. El ciclo sigue todos los 2dos y 4tos viernes de agosto a noviembre.

A las 19. Inscripción previa hasta el 25 de agosto en [email protected]

SÁBADO 29

MÚSICA



Hernán Jacinto Trío Hoy se presenta en el marco del ciclo “Bebop en casa” junto a “Pipi” Piazzolla y Jerónimo Carmona. Hernán Jacinto inició sus estudios musicales en forma autodidacta a los 6 años. Sus maestros fueron Diego Schissi, Guillermo Romero, Claudio Spector y Sergio Morales. Durante 4 años, formó parte del grupo de Pedro Aznar, con quien realizó extensas giras alrededor del mundo. Además conformó el trío de Javier Malosetti durante 8 años, con quien giró por todo el país y grabó 5 discos. Tiene 7 discos propios: Lua (2011), Continuo (2014), Acto 1 (2015), Camino (2016), Acto 2 (2017), Viaje y Epílogo (2017) y Shouting (2018).

A las 21.30, en http://www.bebopclub.com.ar/

Pablo Romero “Música en casa”, el programa de encuentros con artistas consagrados de diferentes géneros en el ambiente íntimo de sus hogares con la dirección general de Juan Manuel Beati y la conducción de Mariana Bocca, presenta un programa con Pablo Romero del grupo Árbol. Desde su casa en México, donde vive desde hace más de 10 años, Pablo Romero s miembor de Árbol, un grupo que combina grunge, cumbia, rap y folklore argentino. Será una charla relajada, para zapar, contar anécdotas y disfrutar de sus mejores canciones. Árbol se encuentran grabando su próximo disco.

A las 22, en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

Las Tagliapietra En el marco del ciclo “Tucumán suena online”, que presenta variadas propuestas musicales para disfrutar por streaming desde las cuentas de cada artista, presenta hoy un programa doble: a las 15 con un concierto de Luciana Tagliapietra, "Canciones para la siesta", y a las 20 Agostina Tagliapietra, que presentará "Luna de Trueno", una propuesta indie pop junto a Antü Filardi. “Tucumán Suena Online” es un programa de Espacio Tucumán de apoyo artístico para músicos tucumanos residentes en CABA y alrededores cuyos repertorios recrean elementos de raíz folklórica en muy diversas propuestas musicales.

Disponible en https://www.instagram.com/luchitaglia/ y https://www.facebook.com/agostina.tagliapietra

ETCÉTERA

La visita de las cinco El ciclo del Museo Sitio de Memoria ESMA presenta el encuentro “Habitando identidades. Biografías con memoria” en homenaje a los 20 años de la restitución de la identidad de Victoria Montenegro. Esta visita tratará sobre la posibilidad que ofrece el camino de reconstrucción de una biografía, en sus múltiples facetas, como una vía más de transmisión, reparación y diálogo intergeneracional. A través de la historia personal de Victoria, que acaba de publicar su libro Hasta ser Victoria donde narra su infancia, adolescencia y su actualidad. Participarán: Horacio Pietragalla Corti, Alejandra Naftal, Estela Barnes de Carlotto, Victoria Montenegro, Alicia Lo Giúdice, Mercedes Montenegro y Claudio Villarruel.

A las 17, en

https://www.youtube.com/channel/UCk9TKLjZdlKllB0K76-K8sw