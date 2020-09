Abuso sexual: condenaron al ex jefe de policía de Chubut

Juan Luis Ale, ex jefe de Policía de Chubut y ex diputado provincial, fue condenado por los abusos sexuales cometidos, durante tres años, contra las dos hijas de su ex pareja. Los delitos comenzaron cuando ellas tenían 9 y 10 años. En un caso, la condena es por “abuso deshonesto” y en el otro por “abuso sexual gravemente ultrajante”. El monto de la pena será dado a conocer el 31 de este mes.

El fallo condenatorio fue dictado por el Tribunal Penal de Puerto Madryn, integrado por los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, por hechos ocurridos entre 1998 y 2001, cuando las víctimas y su madre convivían con el victimario.

En el caso de una de las niñas, M.B.M., el ex jefe de Policía –ejercía entonces ese cargo— fue declarado “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante”. Se aclaró en este punto que algunos de los hechos de mayor gravedad sucedieron en el último domicilio de convivencia, en 1999, cuando ya había entrado en vigencia la Ley 25.087, sancionada en abril de ese año. Esa norma incorporó la figura penal de “delitos contra la integridad sexual”, agravando las penas de lo que antes se denominaba en forma genérica “abuso sexual”.

En el caso de la otra niña, M.F. M., los delitos acreditados ocurrieron cuando estaba vigente todavía la ley anterior, la 11.179. Como el accionar delictivo queda “atrapado” entre “las dos normas”, por “imperio constitucional”, los jueces entienden que debe tomarse en cuenta la ley anterior y por eso la conducta es calificada sólo como “abuso deshonesto”.

El Tribunal había cerrado el debate hace dos semanas, con la exposición de las víctimas y del acusado. Los jueces validaron las declaraciones brindadas por M.F.M. bajo la modalidad de Cámara Gesell y de M.B.M. en el marco de su declaración testimonial. Este testimonio, por ser el de mayor gravedad contra Ale, fue cuestionado sin éxito por la defensa. El acusado fue jefe de Policía durante los dos primeros mandatos del ex gobernador Mario Das Neves, y luego fue elegido diputado provincial por el Frente para la Victoria, cuando ya se había separado de su ex pareja.

La separación se produjo cuando la madre de las dos víctimas tomó conocimiento de los abusos contra sus hijas. En la causa se tuvo en cuenta la declaración de la madre y de la amiga de una de las niñas, quien se había enterado de lo ocurrido por el relato de una de las víctimas.

"Se dan por acreditados los hechos que la damnificaran en su infancia, a partir de sus propios dichos y convalidados por una amiga a quien le contó que a partir de los 9 años había sido abusada sexualmente por quien entonces era la pareja de su mamá" dice el parte difundido por la oficina de prensa de la justicia sobre lo ocurrido con una de las víctimas.



También se tuvieron en cuenta los informes de los psicólogos que atendieron a las víctimas, quienes detallaron los tratamientos practicados debido a los episodios de angustia, inestabilidad emocional y trastorno depresivo que padecen hasta la actualidad.