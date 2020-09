Diez postulantes para integrar el Comité de Prevención de la Tortura

La comisión especial que evaluará a postulantes al cargo de representante por la Cámara de Diputados en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura analiza 10 currículum presentados. Las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos vienen reclamando la puesta en funcionamiento de este organismo ante el incremento de casos de violencia policial durante las medidas impuestas por la pandemia.

La diputada Jorgelina Juárez informó a Salta/12 que hay 10 postulantes: Gastón Casabella, Martín Plaza, Diego Romano Fernández, Lucía Chiban Zamar, María Guadalupe Macedo, Laura Liliana Ripani, Corregidor Ramos Rosa, Elbio Leonel Ovejero, Juan Pablo Ochoa Romero y Ana Inés Fredes Affanni.

Juárez dijo que esta semana van a analizar las postulaciones y la siguiente comenzarán con las entrevistas a cada concursante. "Cuando terminemos las entrevistas vamos a estar en condiciones de discutir quién podría ser el representante", sostuvo. Una vez realizada la selección por la comisión especial, la designación es puesta a consideración en el recinto donde votarán todos los legisladores y las legisladoras.

La diputada había presentado una nota consensuada con la comisión de Derechos Humanos, de la cual es presidenta, para que sea ésta la que evalúe al representante que integrará el Comité, sin embargo no recibió respuesta. A la vez la legisladora había sido elegida para integrar la comisión especial, conformada por diputados elegidos de los distintos bloques políticos.

Juárez dijo que evaluarán que el representante tenga trayectoria comprobable en todo lo que compete a los derechos humanos y prevención de la tortura de las personas detenidas. "Tiene que promover la observancia de los derechos humanos y del Estado de derecho en que vivimos", manifestó.



La legisladora recordó que el cargo solo será compatible con la docencia y quien sea elegido no podrá desarrollar otra actividad. Deberá acreditar "trayectoria en derechos humanos, independencia funcional, objetividad, conocimientos profesionales, no incurrir en inhabilidad o incompatibilidad".

En tanto, la Cámara de Senadores también informó que desde el 31 de agosto hasta el 14 de septiembre, recibirá postulaciones para elegir a su representante.



Ya hay tres designados para integrar el Comité: el abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, fue seleccionado por el Ejecutivo, mientras que el abogado Rodrigo Sola y la especialista en archivología y militante de derechos humanos Cristina Cobos fueron seleccionados por los organismos de DDHH. El Comité debía comenzar a funcionar plenamente este año. Pero desde el área económica del Ministerio de Gobierno de Salta expresaron que no será posible hasta tanto se apruebe un nuevo presupuesto, porque no existen partidas para designar a sus integrantes o cualquier otro gasto que implique.



Juárez sostuvo que la ley para la conformación de este Comité es de 2017 y que el presupuesto debía estar previsto pero se extendió el de 2019. "Se supone que tiene que haber voluntad política y el presupuesto tiene que estar. Una vez que se elija a los representantes no se pueden desempeñar otro cargo, deben durar 4 años y su remuneración debe ser igual a la del rango de director del poder Ejecutivo provincial", especificó.