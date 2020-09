El presidente de México pidió que se investigue a su hermano 

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió se investigue a uno de sus hermanos tras aparecer en videos recibiendo dinero. Las imágenes son de 2015. Allí se ve a Pío López Obrador aceptando un sobre con dinero que supuestamente era para una campaña electoral. El mandatario pidió al periodista quien difundió la grabación que presente la denuncia correspondiente para que se inicie una investigación. Dijo que de ser necesario él mismo se presentaría a declarar. Las grabaciones fueron difundidas en medio de una ola de denuncias de corrupción contra los exmandatarios Enrique Peña Nieto , Felipe Calderón y Carlos Salinas, opositores del mandatario izquierdista.

"Que avance la investigación"

López Obrador aclaró no va a tolerar que haya impunidad durante su mandato. “Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado. (…) Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León y llegar a fondo", dijo el presidente. Los vídeos, difundidos el jueves en Latinus por el periodista mexicano Carlos Loret, muestran a Pío López Obrador recibiendo paquetes de dinero de manos del exdirector de Protección Civil David León. El presidente aclaró que el dinero eran "aportaciones" voluntarias de quien apoyaban su campaña de 2015 en el estado de Chiapas. "Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba", afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

A su vez sostuvo que la difusión del material era una reacción normal y legítima de los grupos de poder en el país. Según el mandatario estos sectores están viendo afectados sus intereses por la decisión de su gobierno de terminar con la corrupción en el país. El presidente indicó que lo que se recaudaba era para mantener el movimiento político que lideraba, pagar los gastos de nafta y de la gente que trabajaba en la organización. "La revolución mexicana se financió con la cooperación del pueblo", dijo López Obrador.

El líder progresista subrayó que el vídeo es del 2015, cuando hubo elecciones en Chiapas, pero recordó que entonces su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solo logró ganar un municipio. No obstante, admitió que desconocía si ese dinero se declaró al Instituto Nacional Electoral (INE), si efectivamente se usó para los fines previstos y cuál era su origen. Por lo que pidió que se avance en la investigación. "No creo que haya sido dinero del Gobierno de Chiapas”, sostuvo el mandatario. En México es legal recibir este tipo de donaciones privadas, siempre que se reporten. "El propósito es dañar la imagen de mi gobierno, pero no lo van a lograr", denunció López Obrador.

"Buscan equiparar las cosas"

Por su parte, León confirmó la autenticidad de las imágenes a través de su cuenta de Twitter. "Respecto al vídeo, debe tener aproximadamente cinco años de antigüedad. De noviembre de 2013 a noviembre de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades", indicó el funcionario. Recientemente fue nombrado como encargado de una empresa pública para la compra y distribución de medicamentos. Ante la publicación de las imágenes León anunció que no asumirá el cargo hasta que se resuelva la situación.

A raíz de esto, el mandatario recordó este viernes que su filosofía sigue siendo "cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea". Y aseguró que él ya tenía conocimiento de los vídeos desde hace algunos días, cuando León lo llamó para decirle que le habían advertido que saldrían a la luz. "Le dije que enfrentara la denuncia y dijera la verdad", apuntó el mandatario. También señaló que él mismo le recomendó no aceptar el nombramiento a esta nueva empresa del sector salud. "Yo les recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto --son libres--, que no se amparen. (...) El que nada debe nada teme", indicó el presidente.

El mandatario dijo que este nuevo vídeo no es comparable con los casos del exdirector de Pemex Emilio Lozoya -vinculado al escándalo de Odebrecht- y de Genaro García Luna, antiguo ministro de Seguridad Pública de México. "Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a ex presidentes, a legisladores, a funcionarios (...), nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir: 'Todos son lo mismo'", argumentó López Obrador. Además, señaló que las diferencias radican no solo en el monto del dinero sino en que en los otros casos sin duda muestran actos ilegítimos. “Es extorsión, es mordida, van a obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción", señaló el presidente.