Facundo Castro: Un vecino vio luces en el sector de Villarino Viejo donde apareció el esqueleto 

La querella particular que representa a la familia de Facundo Castro pidió a la justicia que convoque a un testigo que manifestó haber visto movimientos en la zona pocos días antes del hallazgo de los restos óseos que posiblemente correspondan al joven desaparecido el 30 de abril. En tanto, en los procedimientos realizados a lo largo de 200 metros de la zona donde el sábado 15 fueron encontrados un esqueleto con partes faltantes y una zapatilla que la madre de Castro dijo que era la que usaba su hijo el día que desapareció, los expertos de la Policía Científica de la Policía Federal recogieron hoy huesos que podrían corresponder a una clavícula, tal como informó el abogado de la familia, Luciano Peretto. También levantaron una tela de color azul. El lunes próximo, el presidente Alberto Fernández recibirá a la madre de Facundo Castro.

El vecino, que trabaja en la zona, S.E.P dijo que "se encontraba el día 11 de agosto del corriente en su lugar de trabajo, esto es en la posta inflamable del puerto, cuya ubicación geográfica se acompaña al presente con la imagen obtenida del Google Maps en la que el punto rojo indica el lugar exacto en el que se encontraron los restos humanos, y el indicador de ubicación marca el lugar exacto de la mencionada posta inflamable", según el pedido presentado ante la jueza federal María Gabriela Marrón al que accedió Página12.

"Siendo las 19.52 hs observa una gran cantidad de luces que estaban juntas y quietas, lo que en plena oscuridad le llama mucho la atención, enviándole en ese momento un mensaje de audio a su pareja exponiendo lo sorprendido que lo tenía la situación. Que la posta posee un largo aproximado de 200 mts, por lo que cuando pudo recorrerlo para avisarle al compañero y volver hacía el extremo desde el que vio las luces estas ya no estaban", se explayó el testigo.

También dijo que "en el momento no pensó que fuera nada malo por lo que no realizó denuncia alguna pero que luego el día sábado cuando se conoció el hallazgo de los restos y el lugar donde se los encontró el se dio cuenta que era el mismo dónde estaba esa gran cantidad de luces días antes". A modo de respaldo de sus dichos, S.E.P. dijo tener guardado el mensaje que le envió a su pareja. Los letrados de la familia Castro solicitaron que "por la importancia del relato realizado por S.E.P. entiende esta parte es imperioso sea citado a declarar en autos". Cabe recordar que el día del hallazgo el abogado Luciano Peretto expresó que "de ninguna manera Facundo pudo haber llegado a este lugar en forma voluntaria", al tiempo que su compañero Leandro Aparicio afirmó que el cuerpo fue "plantado" . En ese momento pidieron que sean tomadas muestras de huellas de un vehículo que llegaba justo al lugar donde estaban los huesos. La fiscalía aún no respondió a ese pedido y mantiene abierta la posibilidad de que Facundo Castro haya sufrido un accidente mientras caminaba por las vías cercanas al lugar del hallazgo del cuerpo.

En tanto, terminó la actividad de la policía científica que depende de la Policía Federal, "se encontró un resto óseo que podría corresponder a una clavícula, se ensobró con un acta y se envió a la CABA, así como una tela azul", según informó el abogado Peretto. La información oficial indicó que "luego de dos días de condiciones climáticas desfavorables, hoy se pudieron realizar tareas de campo en el sitio del hallazgo de restos humanos en la zona Villarino Viejo. En función de las recomendaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especialistas en criminalistica de PFA (Policía Federal Argentina= delimitaron un perímetro de 200 metros cuadrados desde el punto cero. Allí, con una técnica barrido antropológico se buscarán diversos elementos que podrían resultar de interés para la causa. Además está previsto continuar con rastrillajes más extensos con canes, bomberos y efectivos de fuerzas federales".

El EAAF había solicitado que se realicen nuevos operativos para dar con las partes faltantes del esqueleto, encontrado boca abajo y sin los brazos, al lado de una zapatilla del pie derecho casi intacta, en un cangrejal del canal Cola de Ballena. Según pudo saber este diario de fuentes del caso, "el cuerpo viajo con custodia y con los miembros del EAAF que lo habían levantado el domingo 16, y quedó en la sala de resguardo de esa organización, con edificio y predio con custodia en la ex ESMA. El trabajo que comenzará el martes en ese lugar, consistirá en la autopsia de la que participarán peritos de la Corte Suprema, de la familia y oficiales, y prevee el análisis de los restos, la toma de muestras para adn, y si fuera posible la determinación de sexo, edad, altura, así como lesiones ante mortem (fracturas operaciones) y permortem (traumatismos que hayan dejado su marca en los huesos).

En tanto, la familia confirmó que Cristina Castro será recibida el lunes por el presidente Alberto Fernández, y por la tarde habría una conferencia de prensa a instancias del aporte de Amnistía Internacional en Argentina.