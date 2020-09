Dos empleadas de Inversora Juramento con Covid-19

Los primeros casos de Covid-19 en los municipios de Joaquín Víctor González y El Quebrachal surgieron en la empresa agrícola ganadera del banquero Jorge Brito, Inversora Juramento. Dos trabajadoras de la cocina dieron positivo en los hisopados.

Se está investigando el nexo epidemiológico pero una de las hipótesis gira en torno a un vuelo privado que realizó el empresario la semana pasada, que habría llegado a Joaquín V. González con un custodio y dos pilotos. Desde la empresa informaron que tres contactos estrechos de las mujeres en el ámbito laboral se hicieron las pruebas de PCR con resultados negativos y volverían a realizarles nuevos estudios. Hay cuestionamientos de la familia al manejo del COE local y a las condiciones en el Hotel Colonial donde aislaron a una de las mujeres con sus familiares.

Si bien ya hubo otros casos de ciudadanos gonzaleños, pero los contagios se habría producido en General Güemes, por eso se considera como el primero autóctono.

En la zona surgió la preocupación por los vuelos privados que llegan a las fincas sin control de los Comité de Emergencia locales. El médico del Hospital Oscar H. Costas, Eduardo Acuña, señaló que pidieron al Comité de Emergencia provincial que efectúen controles de esos aviones y que se investigue particularmente el vuelo de Inversora Juramento, por ser sospechoso como eventual origen del contagio.

También solicitó al médico laboral de la empresa agrícola, Wilson Muñoz, un informe que aún no fue contestado. Sin embargo, Muñoz le habría dicho que el empresario se hizo un hisopado con resultado negativo.

Acuña detalló que una de las mujeres con resultado positivo se encuentra aislada en el Hotel Colonial de Joaquín V. González y la otra mujer del pueblo de La Ranchería está en el hospital de El Quebrachal. Los familiares también están aislados, serían 6 con aislamiento centralizado.

La concejala Ana Silvia Sarmiento, de Joaquín V. González, sostuvo que Brito realiza visitas periódicas a la zona, "son tres días a la semana, 12 días al mes, baja en la Inversora Juramento, va al banco Macro y a la carnicería del Frigorífico Bermejo", indicó basándose en información que obtuvo de trabajadores de la empresa.

La edil planteó que las sospechas del nexo epidemiológico apuntan al último viaje del empresario. Dijo que la empresa siguió con sus actividades normales y que los trabajadores manifestaban miedo al posible contagio. En este período de pandemia hay 200 empleados yendo a cumplir tareas. Además, Sarmiento detalló que un hisopado cuesta 7 mil pesos en el centro privado Medicenter de Joaquín V. González.



Desde la Inversora Juramento aseguraron a Salta/12 que "todo su personal y directivos, en todas sus actividades y desplazamientos, cumplen estrictamente con los protocolos pertinentes, y cuentan con las autorizaciones de las autoridades competentes".

"Está clasificada como actividad esencial, y sus trabajadores y directivos pueden desplazarse sin hacer cuarentenas", precisaron. También informaron que Brito tenía autorización de vuelo de la Administración de Aviación Civil Argentina, que prevé controles sanitarios y también la ida y vuelta en horarios preestablecidos. "Jorge Brito llegó el jueves y se fue el sábado", detallaron.

Las dos mujeres contagiadas son primas, ambas tienen asma y carecían de la licencia por grupo de riesgo de parte de la Inversora Juramento, dijeron sus familiares a Salta/12. Una de las trabajadoras es cocinera y la otra es moza, además hacen tareas de limpieza.

Las dos fueron a trabajar el lunes, las llevó en vehículo el marido de una de ellas."Había una persona de la empresa que se sentía mal y ellas tuvieron síntomas el martes", indicó una de las familiares.

La familia también considera que las mujeres se contagiaron en la empresa y expresaron quejas tales como que, por ejemplo, el médico de la empresa, Muñoz, no les atiende el teléfono.

La familia apuntó contra el COE local, señaló que "está haciendo mal su trabajo". Detalló que a la mujer de La Ranchería se le hizo el hisopado fuera de su casa, frente a todos. Los familiares destacaron que en ese pequeño pueblo como en la ciudad de Joaquín V. González están surgiendo hechos de discriminación que se han manifestado sobre todo en redes sociales.

"Pido por favor que no juzguen y apoyen", planteó una de las familiares. Dijo que las mujeres son trabajadoras y que se habrían contagiado cumpliendo sus obligaciones en la empresa, precisó que incluso se sienten culpables y afectadas psicológicamente porque después volvieron a sus casas y estuvieron en contacto con sus familiares que ahora deben someterse al aislamiento. La familia además planteó que dudan de los hisopados que se hicieron a las dos mujeres. Insistieron con el pedido de que cesen los hechos discriminatorios y la exposición en redes.



A la mujer con residencia en J. V. González le hicieron el hispado en el Centro Médico Medicenter con el bioquímico Luciano Esteban. "La dejaron ir con síntomas a la casa. Tenía tos seca y dolor de garganta, ella es asmática y alérgica bronquial", puntualizó la familia. Las aislaron el jueves por la tarde en una pieza del Hotel Colonial que en un primer momento no tenía agua, ni productos de higiene y limpieza. En otro cuarto aislaron al marido, a la hija y a dos nietas de 7 y 1 año, a quienes no les hicieron el hisopado.

La familia se quejó en principio de las malas condiciones de ese aislamiento con la Inversora Juramento, dijeron que la atención mejoró solo para la trabajadora. El resto del grupo familiar "no tiene ni agua caliente para tomar mate cocido, las niñas están mal", aseguraron. Pese a los pedidos para que trasladen a la trabajadora a la ciudad de Salta, y a las niñas les permitan estar con la madre en un domicilio particular en mejores condiciones, la familia denunció que el COE no aceptó.



Frente a los comentarios de que las mujeres habrían participado de la fiesta de una virgen y un cumpleaños, la familia aseguró que en Joaquín V. González hubo un rezo a la Virgen de Urkupiña fuera de la casa con sus integrantes y una vecina.

Por su parte, Acuña dijo que en el hospital de J. V. González tienen una sala de aislamiento con 12 camas para adultos y 8 para menores de edad. Se dispuso como lugar de aislamiento al Hotel Colonial con 55 camas y al complejo deportivo municipal con 12 camas para aislamiento de grupos familiares.

La concejala Sarmiento denunció que el hospital tienen un solo respirador para 70 mil habitantes del departamento de Anta. Mientras una clínica privada tiene otro.

El médico pidió a la comunidad "estar alerta con los incrementos bruscos de casos y cuidar las normas de bioseguridad para que las instituciones de salud no se saturen".