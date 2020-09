"Vivimos con terror", dijo LeBron James tras el caso de gatillo fácil

Luego de ser la gran figura en el triunfo de Los Angeles Lakers ante Portland Trail Blazers para ponerse 3-1 en la serie en una jornada que sirvió de homenaje para Kobe Bryant, LeBron James también se encargó de expresar su repudio por un nuevo caso de violencia policial racista en los Estados Unidos, donde el afroamericano Jacob Blake recibe numerosos disparos por la espalda.

"Yo sé que la gente está cansada de escucharme decir esto, pero como ciudadanos negros de Estados Unidos tenemos miedo. Hombres negros, mujeres negras y niños negros... Estamos aterrorizados", inició su descargo el alero ante la prensa. "Si miras el video -continúa-, hubo varios momentos en los que, si quisieron, podrían haberlo tackleado... Podrían haberlo agarrado. Podrían haberlo hecho. ¿Por qué siempre tiene que llegarse a un punto en el que vemos armas disparando? Honestamente, estamos jodidos como comunidad".

"Si dicen que no había manera de detener a este hombre sin disparar las armas, entonces no me están mintiendo sólo a mí, sino que le están mintiendo a todo afroamericano, a toda persona negra de nuestra comunidad. Porque vemos esta historia repetirse una y otra vez", sentenció la figura angelina.



Previamente, LeBron había sido parte de la jornada que su equipo le dedicó a la figura de Kobe Bryant y su hija Gianna (13 años), fallecidos en un trágico accidente de helicóptero junto a otras siete personas más en enero pasado. Como el partido ante Blazers se jugó el 24/8 -los números de camiseta que usó el difunto escolta durante su carrera en los Lakers- los jugadores salieron con remeras de "Black Mamba" (el apodo de Bryant) y parches con el número 2 que usaba su hija en el básquet colegial.

La motivación por la celebración del "Kobe Bryant Day" hizo que los Lakers dominasen de principio a fin en el partido después de tener un parcial de 24-8 al inicio del partido, todo un simbolismo de homenaje. El triunfo final de 135-115 los dejó con la ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete y pueden concluirla, el miércoles, en el quinto partido.





James logró un doble doble de 30 puntos y 10 asistencias en 28 minutos antes de dirigirse al banco al final del tercer cuarto. Los Lakers tuvieron un ventaja de hasta 38 puntos en lo que fue su tercera victoria consecutiva en la serie de la ronda inicial de Playoffs, que no jugaban desde el 2013.

Junto a James otros cinco jugadores de los Lakers tuvieron números de dos dígitos, incluidos el pívot Anthony Davis y el alero Kyle Kuzma, que aportaron 18 puntos cada uno, mientras que como equipo tuvieron un 56 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 44 de triples. Davis sólo pudo jugar 18 minutos antes de abandonar el partido a la mitad del tercero con espasmos en la espalda.

Los Blazers ganaron el primer partido de la serie, pero parecieron agotados en los últimos dos juegos debido a que cuentan con una rotación muy corta para acompañar al estelar Damian Lillard. Para colmo, el base se tuvo que retirar con una lesión en la rodilla derecha durante el tercer cuarto. Lillard ya venía de dislocarse el dedo índice izquierdo en el segundo partido de la serie mientras que el escolta CJ McCollum, la otra gran carta de ataque del equipo, ha estado jugando con una vértebra fracturada en la parte baja de la espalda.