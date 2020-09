El pedido de la viuda de Trasante

En la primera reunión desde que se constituyó, a propuesta del bloque Ciudad Futura, integrantes de la Comisión de Seguimiento por el Crimen de Eduardo Trasante recibieron ayer vía zoom a la viuda del pastor y ex concejal, Carolina Leones, que está en el Programa de Protección a Testigos. Leones manifestó la "necesidad urgente" de ser recibida públicamente por el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, tal como se había anunciado tras el asesinato, pero que no pudo concretarse. "Ella planteó que para tener una mancomunada estrategia de reparación integral para la familia, lo primero que había que hacer era tener el visto bueno y la predisposición de las autoridades máximas, y a partir de ahí poder empezar a trabajar una estrategia en materia de vivienda y de asistencia psicológica", dijo a Rosario/12 el concejal Pedro Salinas (Ciudad Futura). Aunque las edilas que integran la Comisión, tanto las del oficialismo local como el provincial, se comprometieron a gestionar la reunión para la semana que viene, decidieron citar el próximo lunes al Director provincial del Programa, Daniel Ferrero, para fundamentar por qué no pueden garantizar el encuentro.

Además del concejal Salinas, la Comisión de Seguimiento por el crimen de Eduardo Trasante, ocurrido en su domicilio el pasado 14 de julio, está integrada por su compañera de bloque, Caren Tepp, Marina Magnani (Unidad Ciudadana), Susana Rueda (Frente Progresista), Norma López (Frente de Todos) y la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck (Frente Progresista). "En este primer encuentro nos interesaba particularmente poder abordar entre los distintos espacios políticos que la componemos, fundamentalmente son representantes del oficialismo local, provincial y nosotros, una estrategia en lo que hace a reparación integral a Carolina como al resto de los familiares de Eduardo", sostuvo Salinas.

Ante el pedido de Leones para reunirse con Perotti y Javkin, Salinas señaló que las concejalas que integran la Comisión plantearon que está "toda la predisposición" para concretarla, y en cualquier caso lo que interpretaban como "una limitante" era la cuestión del Programa de Protección a Testigos. "Nosotros habíamos manifestado públicamente que si eso es así, la verdad es que da un poco de miedo que el Ministerio de Seguridad y la Policía de Santa Fe no puedan asegurar una reunión de Carolina con el intendente y el gobernador", consideró el edil.

Si bien las concejalas se comprometieron a gestionar la reunión para la semana próxima, desde la Comisión decidieron convocar el lunes a Ferrero. "Queremos que nos de los fundamentos técnicos, por qué Carolina está en el máximo nivel de protección y por qué desde ese Programa no puedan garantizar la seguridad para que se reúna con el gobernador y el intendente", apuntó el concejal Salinas, quien por otra parte recordó que el equipo de abogadas querellantes solicitó en el expediente judicial que explique cuál es el análisis técnico de riesgos que elabora el Ministerio de Seguridad por el cual no se pudieron concretar esas reuniones.

"Me emociona la entereza de Carolina, la misma que manifestaba el Edu. En los últimos años, ella lo acompañó mucho, sobretodo en lo que hace al acompañamiento de víctimas. Se la vio con una claridad meridiana al momento de plantear determinadas cuestiones, sabe que necesita una reparación integral porque perdió al sostén de su familia, pero lo primero que quiere es reunirse públicamente con el gobernador y el intendente para que este hecho tenga la gravedad institucional de la que está revestido y no sea un caso más porque claramente no lo es", indicó Salinas.

Desde Ciudad Futura indicaron que "a poco más de un mes del crimen del ex edil, los pocos avances en la causa y las denuncias por parte de la querella de que se intentó desviar la investigación plantando un testigo falso, el inicio de la Comisión de Seguimiento en el Concejo Municipal es una de las pocas respuestas concretas que la política ha dado a la altura de la gravedad institucional del hecho".