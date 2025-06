Tras la muerte de Camilo Ernesto Nuin, un jugador de 18 años de la Reserva de San Telmo, su familia denunció "mala praxis" contra la Clínica Espora de la localidad bonaerense de Adrogué, donde el joven había atravesado una cirugía de ligamentos cruzados.

La investigación por el fallecimiento del joven futbolista quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 especializada en Delitos Culposos de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Patricio Pérsico. Se investiga si existió mala praxis durante la operación, en la que el futbolista “sufrió un paro cardiorrespiratorio” y, a pesar de que “le realizaron maniobras de RCP, no pudieron salvarlo”.



Una vez concluido el análisis forense, el fiscal pedirá un nuevo informe de la historia clínica de Nuin, a solicitud de la familia, con la intervención de un médico de la asesoría pericial del Poder Judicial. El objetivo es conocer si hubo un mal procedimiento médico o si se trató de alguna condición previa.

Camilo era jugado del club San Telmo. Imagen: redes sociales.





Por el momento no se tomaron declaraciones testimoniales ni a los médicos ni a otros testigos. Las primeras medidas están supeditadas a lo que revele tanto la autopsia como la historia clínica, ya que la investigación busca determinar en qué punto del procedimiento surgió la complicación y si se trató de un error o de una situación inevitable.

El dueño de la Clínica Espora de Adrogué, Alejandro Poli --quien además se desempeña como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante de la Provincia de Buenos Aires (SURyA)-- es señalado desde hace meses por su mala gestión del centro de salud.

Las acusaciones surgieron a partir de las denuncias por la demora en los pagos de los salarios y los despidos masivos de trabajadores, lo que habría desencadenado un vaciamiento en la clínica y una severa pérdida de la calidad en la atención médica.

Qué le pasó a Camilo Nuin

El muchacho, que se había roto los ligamentos jugando al fútbol, tenía una operación en la Clínica Espora de Adrogué este jueves a la mañana. Según describió su padre, también llamado Camilo, a un canal televisivo, horas antes del procedimiento, su hijo se encontraba sano —más allá de la rodilla— y de buen humor.

“Nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes, y nos vinimos riendo en el auto”, contó. Sin embargo, la mañana se ensombreció para ellos poco después.



"Camilo entró al quirófano, y a la hora y pico, me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía, por qué, ¿cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla?", relató. Y siguió: "Automáticamente, sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento, vi a la mamá en el piso”.

Camilo Nuin falleció durante una operación de rodilla. Imagen: redes sociales.





“Quedé aturdido. Le pregunté al médico qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas. Después pedí por favor que me lo dejaran ver. Estuve con él, lo abracé, le di unos besos”, sumó Camilo.

En ese marco, contó que la familia sospecha de un posible error del anestesista, aunque aclaró que esperan los resultados de la autopsia para tener certezas.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros. Nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos le dijeron 'pará, pará, que entró en paro'. No entiende bien por qué. Por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia”, sostuvo. Al finalizar, remarcó que irá en busca de la verdad y la justicia "hasta las últimas consecuencias".

Quién era Camilo Nuin

Camilo Nuin era oriundo de la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, en Merlo. Jugaba como zurdo y, con la 10 como estandarte, Nuin había transitado por las inferiores de Boca Juniors y luego pasó por Independiente, antes de llegar a San Telmo en 2022, donde acumuló 82 partidos en juveniles y Reserva.

La despedida del Club Atlético San Telmo. (Imagen: Redes sociales)





En la cuenta de Instagram del club de Cuarta División lo despidieron con palabras de profunda emoción: “Compartimos horas con él, en el vestuario, en cada entrenamiento, en cada tarde defendiendo los colores del club”.

En un comunicado oficial añadieron: "Dicen que dudó en operarse. Que primero probó tratamientos alternativos. Que no quería pasar por el quirófano. Pero el dolor no cedía, y finalmente apostó por una intervención que, increíblemente, terminó arrebatándole la vida".

La Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de AFA también manifestó su pesar, al igual que otros clubes como Almagro, que se solidarizaron con la familia del jugador y la institución.

El fallecimiento de Nuin se conoció poco antes del partido de Reserva que San Telmo debía disputar ante Defensores de Belgrano, y generó un profundo impacto entre sus compañeros. Sus restos fueron velados el jueves en su barrio natal.