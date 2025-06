Duro desafío: el Mundial de clubes resumido en 70 apellidos de futbolistas participantes.

Terminó el Mundial de Clubes 2025 para los equipos argentinos. Les di todo mi Aliendro, les recé a Jesús y a todos los Santos De la Cruz y hasta he Jurado ir a pie hasta Luján si llegaban a octavos, Pérez ni River ni Boca lograron pasar de ronda. Y es una lástima porque en estos Díaz de tanto fútbol me sentí como Pezzella en el agua. Me dejé la Barboza crecida, me dije: Cancelo todos mis trámites y Messi ento a mirar todos los partidos Kent Salem por los Canales de deportes.

Para los partidos de Boca vinieron Allan y Rene, dos amigos del Barrios, pusimos Carboni en la parrilla y nos comimos un asadito. Ambos encuentros se jugaron en las dos Arias, dieron una justa Battaglia desde que salieron al Ocampo de juego hasta el Figal, pero tuvieron Gusto a poco. El último contra el Auckland City, fue una vergüenza. Pulgar abajo para los Avilés futbolistas del club de la Rivero.

Los partidos de River los vi con mi primo Simón y mi amiga Alba Kamara que Alava al Rojo y Blanco como nadie. Ella se vino en moto con Casco, unas calzas Rojas y un sweater ajustado que resaltaba sus Bustos. Una auténtica Reyna sin Corona ni Palacios a quien obsequié un Ramos de Rossi antes de que se Baya, y se Marchesín nada y por ser una verdadera Leone.

Para los partidos del Palmeiras y de Botafogo, el Domínguez pasado cayó mi amigo brazuca Pedro Veloso, y se vino con sus cinco hijitos: Savinho, Jorginho, Juninho, Marquinhos y Pedrinho que me volvieron más Locatelli que una Cabral, porque esos garotos tenían más hambre que el Chávez del ocho, comprobé que Coman más que Lima nueva y ni bien les serví Pacho con mostaza, se Lanzini a la Meza y se morfaron hasta la última miga. Enchastraron todo, dejaron todo Aguado y con Loor a podrido, un verdadero Velasco. No di a Bastos para Lava y limpiar.

Ya sin River ni Boca en el torneo que, hay que decirlo, jugaron para el Ortiz, me han Hurtado las ganas de ver los partidos que siguen. No me queda otra que tomarme un Vinicius, y escuchar toda las tardes algunos temas de Rodrygo, de Bono o hasta de Sandro. Y cualquier cosa, si usted cree que aparece un partido copado, me Silva.