Jorge Burruchaga tiene coronavirus

Jorge Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 1986 y actual manager deportivo de Independiente, tiene coronavirus. El club de Avellaneda comunicó este miércoles que el exfutbolista está "en buen estado de salud" y se encuentra aislado en su casa.

"Informamos que Jorge Burruchaga, manager de nuestra institución, dio positivo a Covid-19. Se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento en su domicilio", informó Independiente en su cuenta oficial de la red social Twitter.



Burruchaga se realizó el hisopado después de presentar algunos síntomas y, al recibir el resultado positivo, se aisló en su casa, aunque es seguido de cerca por el departamento médico de Independiente. Mientras tanto, continuará realizando sus funciones desde su domicilio en medio del mercado de pases, en contacto permanente con el Cuerpo Médico del club.

"Me siento bien, me agarró el domingo con algunos síntomas y el lunes me hice el test. Hoy ya no tengo síntomas, ni fiebre ni nada, fueron dos días nomás", manifestó el exfutbolista en declaraciones al diario Clarín.

Además, el ex director técnico añadió: "Mi familia también está aislada por prevención, estamos todos bien. Yo estoy tranquilo, pasará rápido esto".

Previamente, en Independiente hubo dos futbolistas que dieron positivo en coronavirus, el delantero juvenil Mauro Molina y el defensor Fabricio Bustos, quien ya se recuperó para volver a los entrenamientos del primer equipo que dirige Lucas Pusineri.

En tanto, trascendió que Burruchaga estuvo los últimos días en el predio de Villa Domínico donde habría mantenido contacto con jugadores, dirigentes y cuerpo técnico, por lo que se activaría el protocolo y se realizarían nuestros testeos en la entidad.