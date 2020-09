A un mes de cumplirse el femicidio de Julieta del Pino que generó movilizaciones en toda la provincia y a pocos días de conocerce el brutal asesinato de la militante social Lorena Riquel, pedimos que la legislatura provincial trate el proyecto de Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres que aún tiene estado parlamentario. Entendemos que es una ley sumamente urgente y necesaria. Desde el comienzo del año hubo 35 mujeres asesinadas. En este semestre sufrimos femicidios escalofriantes.

Se cumplió un mes del femicidio de Julieta Del Pino en Beravebú, que impulsó reacciones y movilizaciones en todo el sur de la provincia; el de Rocio Vera, violada y asesinada en manada, en Reconquista; y estos días nos enterábamos de la desagarradora noticia del brutal asesinato de nuestra compañera de la CCC Lorena Riquel.

Según los datos preliminares del informe sobre muertes violentas intencionales de mujeres y femicidios en la provincia de Santa Fe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hubo un aumento del 20 por ciento de mujeres víctimas. No son números, son mujeres que ya no están. Es una amiga, una hermana, una madre. Podemos ser cualquiera de nosotras. Todos los días nos llegan mensajes y denuncias sobre mecanismos que no funcionan, teléfonos que no son atendidos, y la violencia machista que crece.

En el proyecto de ley de mi autoría se establece que se deberán asignar partidas presupuestarias específicas y se faculta al ejecutivo para disponer y reasignar las partidas necesarias para implementar medidas como la creación de centros de día y refugios, distribuidos territorialmente, como instancias de tránsito para la asistencia y alojamiento de mujeres víctimas de violencia en los casos en los que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad o la de sus hijos.

Junto a cientos de mujeres de la provincia y recogiendo años de experiencia de lucha contra la violencia hacia las mujeres es que construimos el proyecto de ley que hoy duerme en los cajones de la Legislatura. Necesitamos que el estado ponga a disposición de las santafesinas las herramientas necesarias para disminuir el calvario que vivimos por el solo hecho de ser mujeres. Cada mes que pasa suma nuevos femicidios, y es evidente que con lo que se está haciendo no alcanza.

Mercedes Meier



diputada provincial mandato cumplido

referente de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres