Los jugadores de la NBA votaron por continuar la temporada

Tras el boicot histórico del miércoles, los basquetbolistas de la NBA votaron este jueves continuar con los playoffs en la "burbuja" en la ciudad de Orlando, en disconformidad con los episodios de violencia racial que se producen en su país.

La movida comenzó el miércoles cuando los jugadores de Milwaukee Bucks, el equipo de mejor récord de la Conferencia Este, decidieron "no jugar" el quinto partido de la serie ante Orlando Magic, en protesta por la agresión de parte de la policía, sufrida días atrás por el ciudadano de raza negra Jacob Blake en el estado de Wisconsin, donde está ubicada la franquicia.

Tras esa decisión histórica y la posterior cancelación de los partidos de ese día y de este jueves, los jugadores mantuvieron varias horas de distintas reuniones, que derivaron en la continuidad de la competición, tal como informó la cadena estadounidense ESPN en sus redes sociales. Como dueña de los derechos de televisión y como la Burbuja creada se está desarrollando dentro de sus instalaciones, ESPN adelantó la noticia de la continuidad, en la voz de uno de sus periodistas más reconocidos, Adrian Wojnarowski: "Los jugadores de la NBA han decidido reanudar los playoffs". En ese sentido, los tres partidos de que debían jugarse durante el jueves y los tres del miércoles se reprogramarán para los siguientes días.

Mientras tanto, la junta de gobernadores, los propietarios de las 30 franquicias y el comisionado, Adam Silver, también se juntaron en paralelo y coincidieron en darle continuidad a la actividad pero sin sanciones sobre quienes se manifestaron de esta manera. "La reanudación de los juegos de playoffs podría llegar incluso el viernes, pero se espera que haya una reanudación de la temporada para el fin de semana", escribió Wojnarowski, el periodista más cercano a los jugadores, en su Twitter.

De esta manera, la postura de Lebron James, la principal figura de Los Angeles Lakers y de la competición, y de sus compañeros de franquicia de cancelar la temporada no prosperó, aunque la acción de los Bucks desencadenó en algo impensado para los sectores que defienden el negocio por encima de todo.

La lucha consiguió forzar otro cónclave, en horas de la noche de Argentina, entre los deportistas y los propietarios de la NBA para discutir la forma a seguir y una discusión que "incluya planes de acción para avanzar en temas de justicia social".

Por su lado, James, un militante contra el racismo desde sus inicios, escribió este jueves en las redes sociales: "¡El cambio no ocurre con solo hablar! ¡Sucede con la acción y debe suceder AHORA! Para comunidades de todo el país, está en nosotros poder marcar la diferencia. Juntos. Por eso hay que apoyar a 'More Than Vote' (NdeR: ONG que lucha contra el racismo".