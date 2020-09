"Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego" (Isaías 1, 7)



+++

Los incendios que habían sido controlados durante la madrugada de hoy y en las primeras horas del día rebrotaron con intensidad apareciendo nuevas zonas de fuego que avanzan cerca de refugios, viviendas y otras zonas habitadas cerca del lugar conocido como “Boca de la milonga” en las islas del Paraná a la altura de Baigorria.



En estos momentos un grupo de más de 30 personas coordinadas por la Multisectorial por los Humedales y alrededor de 20 lugareñxs están luchando contra el fuego. El viento es mucho, y la situación volvió a tornarse incontrolable. No hay respuesta oficial y se está pidiendo la presencia de un avión hidrante. Habiendo pasadas más de 24 hs. sin respuesta oficial y frente al peligro que están enfrentando lxs vecinxs y convocadxs, denunciamos el ABANDONO DE PERSONAS por parte de los gobiernos provinciales y nacional en esta situación de emergencia extrema.

(Comisión Prensa – Multisectorial Humedales, domingo 23 de agosto de 2020, 14:30 hs)

1. Elementos

"No quemen más nada", dice Jimena en el grupo. "No va a quedar paisaje", testimonia. Yo proponía prender fuego una palabra. Maru ofrece una terraza perfecta para eso. Conozco esa terraza. Una terraza para esperar la lluvia, para bailar su danza. La palabra que quiero quemar es "holocausto". Holos es todo y causto es quemado. Quemar el incendio mismo para que arda la muerte, la muerte sacrificial de los ganados. Danzar la vida en el altar de la lluvia. ¿Cómo se baila la danza de la lluvia? Sintiendo ya llover, gozando ya del agua, dice la maga, que entiende de ritos mágicos. También conocida como la Virgen Negra, la maga nos enseña qué quemar y qué no. Quemar el mal, no el bien. Así habló la maga. Dijo que somos tierra, que somos fuego, que somos aire, que somos agua. Yo también digo que somos espacio. La maga es puente, dice ella de sí. Va a despertar pronto y cuando despierte, hablará de sí en tercera, porque su voz será la luz misma del universo. "Y sobre todo, somos espíritu, el quinto elemento", agrega ella.

2. Pasamanos

En el sueño del viernes tengo que cruzar a la isla en lancha con un grupo de gente. En la isla vive gente que es preciso visitar. Nos están esperando. Para subir a la lancha y no caerme al agua tengo que asirme firmemente de dos caños de metal; dos pasamanos. Como a último momento me puse a maniobrar unos objetos y papeles que llevo, tengo una de las dos manos ocupadas. La lancha sale ya y no espera. Si suelto y guardo las cosas, pierdo la lancha y quedo en esta orilla. Eso sería inaceptable para mí y entonces me subo como puedo, agarrando un caño con la mano libre y el otro con la mano ocupada, que es la izquierda. Pierdo un poco el equilibrio de ese lado y estoy por caerme al río pero alguien joven me ayuda y termino de acomodarme en la lancha mientras zarpa y guardo mis cosas. Hubo mucha angustia mientras todo esto sucedía. Desperté con angustia. "Es lo que se sintió ayer en todo el día", dijo Nacho el lunes. "Fue terrible. Profunda tristeza, impotencia y desazón. Los tres poderes del Estado son responsables de no parar este biocidio, ante tanto fuego intencional que mata".

Me pregunto cómo no estuve ahí, si el sueño me avisaba, literal. Cómo no estuve ahí en Boca de Milonga apagando el incendio al borde de las casas. Y los prefectos que miraban desde el agua y no hacían nada. "Se llamó a Prefectura, se llamó a todas las instancias del Estado y nadie daba bola, entonces desde la Multisectorial se organizaron y como pudieron agarraron en lancha y cruzaron", cuenta Nacho. "A la mañana habían ido unos por tierra, cruzando el puente, pero después por el humo Gendarmería cortó el puente. Entonces la única forma era ir con lancha y el desafío era ese, encontrar lanchas, poder subir las bombas, las mangueras...". Dice David que el domingo el fuego volaba por el aire, que pensó en el infierno al tratar de poner palabras al horror de estar ahí arriesgando la vida, pisando cenizas en medio del bosque incendiado, entre las llamaradas que el viento acarreaba, y que mordían los árboles desde abajo y los dejaban a punto de caer ardiendo sobre cualquiera de les voluntaries o de les isleñes que resistían solos desde el sábado. Una caravana de unos diez o quince autos fueron por tierra el domingo temprano, dice David. "Llegamos y ya estaban desde el día anterior haciendo pasamanos con los baldes de agua. Desmalezamos una franja de cien metros para hacer un cortafuegos entre el incendio y las casas, y que el fuego no pase".

"No sé si esa noche o la siguiente, pero en estos días fue que soñé que cruzaba el río con gente que no conocía", cuenta Mercedes en las redes. "Era de noche y habia un barco grande. Fue un sueño rarísimo. Recuerdo mucho el agua marrón y un bote", escribe y pienso al leerla en un pasamanos de sueños, en sueños que van pasando de cabeza en cabeza como va de mano en mano el agua del río con que los desesperados guerreros de la divina vida, de la vida sagrada, luchan por salvar a sus semejantes, balde a balde, brazo a brazo, jugándose la vida por gente que ni siquiera conocían, mientras las mangueras de los bomberos en las ciudades duermen como víboras hibernando.

3. Viborazo

"Hombre y Devastación son sinónimos desde tiempo inmemorial en el Pueblo entero de los Animales. Para las víboras en particular, el desastre se personificaba en dos horrores: el machete escudriñando, revolviendo el vientre mismo de la selva, y el fuego aniquilando el bosque en seguida, y con él los recónditos cubiles".

Horacio Quiroga, "Anaconda"



4. Profecía

Visión de Beatriz, hija de Beatriz, la cual vio acerca de Abya Yala y la Comarca de las Aguas en días de Monsanto, Donald y Jair, reyes de Gaia. Y tras divino sueño, vino a mí una visión al despertar que fue como una voz que me decía: "Así como la Whipala no es una bandera, porque una bandera es una superficie limitada con ángulos rectos, y lo que la Whipala representa es mucho más amplio, del mismo modo lo que en una bandera se representa, y que es el Estado nacional, también es al igual que ella un invento del siglo diecinueve, moderno, limitado, que no alcanza para responder solo al terricidio global. Tenemos que ser más amplios, amplios como la Whipala".

5. Invocación



Om, Tijuinem, Tijuinem, Tijuinem, Dios de lxs Chanás,

ya estamos danzando en la lluvia.

Svaháh.