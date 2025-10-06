La diputada del PRO por Chaco, María Inés "Marilú" Quiroz, organizó para el próximo 20 de octubre una jornada titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas?” en el auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados. El encuentro, que incluye paneles con expositores negacionistas, generó un fuerte repudio entre legisladores y especialistas en salud pública.

El programa, difundido por la propia legisladora, que suele votar alineada con las iniciativas del gobierno de Javier Milei, incluye charlas como “Vacunas de calendario y autismo”, a cargo del médico Oscar Botta --miembro de la organización internacional Médicos por la Verdad--, y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”, a cargo de la doctora Viviana Lens.

Médicos por la Verdad fue denunciada por difundir información falsa sobre la Covid-19. En 2020, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España abrió un expediente contra la organización por violar el Código Deontológico y generar alarma social, al negar la pandemia y rechazar medidas básicas de prevención.

El pedido al presidente de la Cámara de Diputados

Ante esta convocatoria, legisladores de la Comisión de Salud enviaron una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que no se autorice el uso del auditorio.

“La temática y el enfoque difundidos constituyen un dispositivo de desinformación sanitaria incompatible con los compromisos del Congreso”, afirmaron Pablo Yedlin, Mónica Fein, Ana Carla Carrizo, Daniel Gollán y María Luisa Montoto en el texto.

“El evento está previsto para el 20, pero intentaremos que no se realice. La decisión sobre el uso del auditorio depende del presidente de la Cámara”, explicó a Página 12 el diputado tucumano Pablo Yedlin.

