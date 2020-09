El rector de la Universidad Di Tella le pidió disculpas a Ofelia Fernández

Luego de las agresiones hacia la legisladora porteña Ofelia Fernández, mientras participaba de una videoconferencia con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, las autoridades de la casa de estudios emitieron una carta con un pedido de disculpas e informaron que los responsables serán sancionados.

En el documento, firmado por el rector Juan José Cruces y el vicerrector Juan Gabriel Tokatlian, expresan “sinceras disculpas en nombre de la Universidad Torcuato Di Tella” por los agravios en el ciclo “Actividad y Militancia Política” organizado por el Club de Política de la institución. “Las actitudes del minúsculo grupo de agresores/as entre los casi 500 asistentes a su conferencia nos avergüenzan y son inadmisibles en nuestra comunidad”, expone el escrito.

La videoconferencia en la que participó Fernández fue récord de participación con alrededor de 450 personas conectadas. Durante el encuentro, la legisladora del Frente de Todos habló de diversos temas de la actualidad nacional, también recordó sus inicios como militante en el Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini y enfatizó sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la política.

El encuentro transcurría sin inconvenientes: los estudiantes podían hacer preguntas por escrito y un moderador de la Universidad se las trasladaba a Fernández. Hasta que en un momento un participante interrumpió la charla, activó el micrófono y gritó: "Gorda, doná tu sueldo". Ese fue el detonante para que otros alumnos se sumaran con otros insultos machistas.

Ante lo sucedido, los organizadores dieron por finalizada la charla. Desde el entorno de la legisladora aseguraron a Página|12 que “se trató de un hecho menor” sobre el final de la actividad y destacaron que “la recepción de los alumnos y las alumnas fue muy buena en general”.

Al mismo tiempo calificaron al hecho como “cobarde” y lo enmarcaron dentro de la violencia política que sufre la legisladora porteña desde hace tiempo. “El ataque fue tan cobarde como minoritario. Un poco de la mano de lo que pasa en Twitter con los ejércitos de trolls o mismo en algunos vivos de Instagram, donde se ha metido gente simplemente para atacar a Ofelia, sin siquiera participar o escuchar la actividad”, aseguraron.

Y añadieron: “Esto tuvo más repercusión que otras veces, pero es una porción muy intensa que tiene cierta obsesión con Ofelia y busca cualquier forma para atacarla, pero sabemos que es algo súper minoritario y no expresa para nada”.

Por su parte, desde la Universidad expresaron que “los agravios, la discriminación y el hostigamiento son conductas incompatibles con los objetivos que pretendemos alcanzar en nuestra comunidad educativa, máxime cuando son hechos de manera cobarde, escudándose en un seudónimo en un entorno virtual”. E indicaron que están trabajando para identificar a los agresores y sancionarlos como corresponde. “Estamos tratando a aquellos/as agresores/as que hemos podido identificar de manera fehaciente como alumnos/as de la Universidad conforme establece nuestro Reglamento de Estudios de Grado”.

En tanto, desde el entorno de Fernández destacaron el accionar de la casa de estudio, dado que entienden que “no se pueden naturalizar” hechos de esa índole. “Nosotros tratamos de no naturalizar y no dejar pasar estas cosas, que siempre son con la misma lógica y especialmente con compañeras feministas. Ofelia expresa lo que a muchos no les gusta y les incomoda, y como no pueden discutir sus argumentos ni su política siempre recaen en atacarla por cuestiones físicas, por ser mujer, por feminista, por como habla, y por cosas que no tienen que ver con las ideas que ella lleva a la Legislatura en su lugar como referente feminista y de las juventudes”.

Finalmente, adelantaron que en los próximos días, la legisladora emitirá una respuesta pública al pedido de disculpas de la Universidad.