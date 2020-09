En Salta proponen un subsidio para hijos de fallecidos por Covid-19

La diputada provincial por la Capital, Silvia Varg (Un Cambio para Salta), presentó en la Legislatura salteña un proyecto de ley que busca crear “un subsidio extraordinario y por única vez para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya fallecido a causa del Coronavirus COVID-19”.



Se trata de un beneficio diferente al "subsidio de contención familiar" que estableció el gobierno nacional a través del decreto 655/20 y que tiene como destinatarios a los beneficiarios de asignaciones universales, empleadas domésticas, monotributistas o desocupados.

La subvención nacional establece un monto de 15 mil pesos para cualquiera de los familiares de una víctima fatal de Covid-19, siempre que pertenezca a uno de estos sectores vulnerables y acredite haber pagado los gastos del sepelio de su familiar que perdió la vida como consecuencia de la Covid-19.

El beneficio que propone Varg, en cambio, está solo destinado a hijos e hijas menores de 18 años, o que no hayan cumplido los 21 años pero estén cursando estudios, o que tengan una discapacidad sin límite de edad. Además, no pide que se acrediten los gastos de sepelio porque no tienen ese destino, sino el de “que los chicos reciban una ayuda inmediata en el momento en que les pasa esta desgracia, para ir haciendo frente a la situación”, según explicó la diputada a Salta/12.

La iniciativa de la legisladora oficialista no establece un monto determinado, sino que lo deja librado a que sea fijado por el Poder Ejecutivo. “Yo no puedo poner los montos que pone Nación porque la Provincia financieramente está en un estado muy delicado, por eso lo dejo a criterio de la gente que maneja Hacienda”, aseguró la legisladora. Sin embargo, reconoció que pretende que sea superior al nacional “porque es por única vez, y quiero que sea una ayuda de verdad, no que sea una limosna”.

En ese sentido, Varg argumentó que no debería significar un gasto demasiado oneroso para las arcas provinciales “y por eso lo he presentado, porque yo considero que no van a ser muchos los casos”.

La diputada confesó que, pese a que su bloque está al tanto, el proyecto no ha avanzado demasiado desde que se presentó hace ya tres semanas. Según explicó, sus compañeros de uno de los bloques oficialistas “están bastante reticentes a generarle gastos al Estado”.

Si bien reconoció que el contexto económico no permite la realización de “proyectos faraónicos, esto no lo es. Es realmente una ayuda importante para alguien que está en una situación de desgracia”. En ese sentido, anticipó que se lo planteará al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, para analizar su viabilidad financiera.

Varg se mostró conmovida por la situación que se vive en torno a la pandemia sobre todo en el norte de la provincia. El virus “a los que más ataca es a los más pobres, que son los que no pueden dejar de salir a la calle a trabajar porque si no no comen”, se lamentó y agregó que “pensando en los más desprotegidos es que pensé que había que ayudarlos a los hijos con una compensación económica”.