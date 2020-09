La música entre la covid y los cowboys

Poder seguir en lo que a uno le gusta, allí el asunto y nada fácil, menos aún en estos días. Así lo expresa Ike Parodi: “Me siento afortunado de que me llamen para hacer esto. Además, es una excusa para ponerse a ensayar con más ganas porque hay un show de por medio, y eso es un poco de aire fresco”. Hoy a partir de las 21, Ike Parodi & Los Picantes se presentarán en Sala Lavardén. El concierto podrá verse por streaming, a través del Canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, y en 5Rtv, el canal público de Santa Fe.

De acuerdo con el día a día puertas adentro, el músico explica que los dedica a grabar su nuevo disco, “del que estoy sacando singles. Grabo y grabo, y cada 45 días sale un tema con un video clip. Estoy laburando bastante, ocupado y bien, aunque hay días que me bajoneo porque toda la vida que tenía no existe más, viajar y tocar ya no existen. Hay que tratar de mirar para adelante, reconfigurar la cabeza todo el tiempo, y trabajar en función de esto”.

Este trabajo ya conoce un streaming previo en Casa Brava, hace unos meses. Ahora el músico se suma al programa que impulsa el Ministerio de Cultura a través de #LaSeguimosEnVivo. Todo ello surcado por un derrotero solista que es todavía reciente. El antes y después lo marca Al Amanecer (2018), el disco que le significó al integrante de Vudú otras posibilidades. “Fue como una puertita que abrió un camino que ahora es amplio: un recorrido solista, donde componer todas mis canciones y pensar una carrera nueva. El disco abrió eso. Ahora que tengo varias canciones, me doy cuenta de que las tomo de una manera más relajada y profunda. Bueno, eso gracias también a la cuarentena (risas). Si hubiese estado al palo, viajando para todos lados, no estaría haciendo el disco de esta manera, más tranquila y profunda. Al Amanecer es una puerta que me abrió un camino nuevo para andar”.

-Hablás de camino para andar y me hacés pensar en las imágenes de “Forajidos”, aun cuando ahí estás escapando.

-¡Fue re-covid el tema! Cuando estábamos de encerrona total, al principio de todo esto, había un poquito más de psicosis, si bien es algo que todavía está. No sabíamos bien qué pasaba, y había temor a que, más allá del cuidado, el contagio le tocara a uno. Todo eso se mezcló con una película de cowboys. Vi Silverado, con Kevin Costner, y esa noche soñé con unos forajidos de negro que me perseguían en la oscuridad, en unos caballos también negros. Soñé eso toda la noche, y después salió esta letra. Una mezcla de Covid y cowboys (risas).

“Forajidos” es el primer single del nuevo material, lanzado en simultáneo con el videoclip. El aire western es perceptible, pero en trance con una reminiscencia rural cercana y una vieja camioneta que atraviesa caminos de tierra. Así como un cowboy. O un mal sueño. Es el primero de los nueve temas de los que se compone el disco por venir. “Cinco canciones ya están totalmente grabadas, en las otras cuatro todavía estoy trabajando las letras y los arreglos, definiendo la onda del sonido. Pero sobre todo las letras. Igualmente, me lo tomo con calma, voy trabajando tranquilo”.

-¿Vuelve a estar Tavo Lozano como productor?

-Sí, está Tavo Lozano, el productor de la discográfica McFly, de Buenos Aires. Pero también está produciendo Palmo Addario. Armamos un triángulo. Con Palmo grabamos la canción acá y se la enviamos a Tavo. Él es la tercera cabeza, que opina y también hace. Y eso está bueno, me gusta contraponer ideas y discutirlas. A veces Tavo me tira cosas y pienso que está re-loco. Pero pasan unos días y me doy cuenta de que lo que me dice está bueno. Es un trabajo al que le estoy sacando mucho provecho.

Los Picantes, la banda que acompaña a Ike Parodi, reúne –en su mayoría– a viejos y queridos conocidos. A saber: Palmo Addario (guitarra), Tato Zeballos (guitarra), Tutu Rufus (bajo), Mario Laurino (batería), Bruno Acanfora (teclados). “Son amigos desde hace muchos años. Es el caso de Palmo Addario, también de Marito Laurino, con quien estamos en Vudú. Con Tutu Rufus nos conocemos desde hace añares, así como con Bruno Acanfora, de Los Vándalos. Toda gente con la que me crucé todo el tiempo, siempre, y tenemos la mejor relación. Hay un último integrante, Tato Zeballos, es de San Lorenzo y tiene 23 años. Es una máquina, está en la guitarra y en voces. Somos un bandón de seis personas”, agrega.

Del repertorio elegido, el músico adelanta que “voy a tocar dos canciones nuevas y otra inédita, que no va a estar en el disco: ‘Déjenme presentar’, tal vez algún día la grabe en vivo. Seguramente haga algún cover del rock nacional. También habrá una canción de remake, que hice con Viti Parma: ‘Hola y Chau’; y todos los temas de Al amanecer”.