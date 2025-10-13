El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, reveló que el acuerdo recientemente firmado entre la petrolera nacional y Eni puede representar para la Argentina el ingreso de US$300.000 millones en exportaciones y la generación de 50.000 puestos de trabajo. Marín destacó la firma del convenio con la compañía energética italiana asegurando que se trata de “la decisión final de inversión, lo que significa que el proyecto está cerrado”.

En este marco, detalló que “con este proyecto se va a duplicar la producción de gas de Vaca Muerta promedio de este año”, precisando que “vamos a exportar 75 millones de metros cúbicos por día”. Al respecto, reveló que “esto puede representar para Argentina US$300.000 millones de exportaciones entre el 2031 y 2050”.

Asimismo, el CEO de YPF especificó los montos de inversión al indicar que “en total este es un proyecto de US$85.000 millones de inversión”. En infraestructura se requieren US$25.000 millones, indicando que “para eso la idea es aplicar al RIGI y empezar a buscar el financiamiento”.

Con respecto a pozos, indicó que “hasta el 2031 tenemos que invertir otros US$20.000 millones y desde ese año hasta el 2050 la cifra asciende a US$40.000 millones”.

En este aspecto, para tomar dimensión de la magnitud del proyecto, graficó que “antes de que lleguemos nosotros se perforaban 153 pozos, en estos dos últimos años se llegaron a perforar alrededor de 210 pozos y ahora hay que hacer 800 pozos en cuatro años”, remarcando que “hay que duplicar solo la actividad actual de YPF”.

Continuando en esa línea, brindó otro dato del efecto positivo para la producción en Vaca Muerta expresando que “con el proyecto que tenemos de desarrollo de petróleo hay que aumentar más todavía, por lo que vamos a triplicar la actividad”.

En relación a la generación de empleo con la puesta en marcha de la iniciativa, Marín aseguró que “estimamos 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos inducidos en estos cuatro años”. Al mismo tiempo, aseguró a nivel tributario que “en un cálculo rápido, de impuestos el proyecto va a pagar US$120.000 millones”.

En cuanto al ingreso calculado para los años venideros, previo a que empiece a impactar el nuevo proyecto, el titular de YPF compartió que prevén que el ingreso de dólares por exportaciones en 2025 será 10.000 millones de dólares, en 2026 entre US$13.000 y US$14.000 millones, en el 2027 en el orden de los US$20.000 millones.

En tanto, para el 2028, detalló que las exportaciones totalizarían los US$30.000 millones, en el 2029 aumentarían a US$35.000 millones y después del 2030 “nos da más de US$40.000 millones”, aclarando que estos montos son “siempre y cuando se mantengan los precios de ahora.