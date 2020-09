Inevitables

TEATRO

El sepelio

Impactada por la muerte de su amiga Peteca, Zulema decide organizar su propio funeral. Para ello, un domingo muy temprano, invita a sus tres hijos a desayunar. Pero la aparente preocupación encubre otras intenciones y la madre aprovechará esa reunión familiar para llevar adelante un misterioso y absurdo plan. Discusiones sobre medialunas, infartos y vampiros. Deseos frustrados y proyectos inconclusos. Una familia unida por el desamor. Zulema, como una abeja reina desechando a los zánganos, quiere un reinado absoluto. Los hijos como perfectos zánganos encuentran, en la satisfacción de la reina, la razón de vivir. Una obra escrita y dirigida por Heidi Steinhart, nominada a los premios Florencio Sánchez 2010. Asistencia de dirección a cargo de Paula Russ e iluminación de Christian Gadea y Patricio Barbaresi. Con Cristina Maresca, Ariel Mele, Diego Rinaldi y Guido Silvestein.

Hoy a las 19, por Timbre4.com. A la gorra virtual.

Chicos x 3

Chicos lindos, Chicos malos y Chicos feos son las obras que integran la trilogía con la que el actor, director y dramaturgo Gabriel Gavila acaba de ganar el concurso del Instituto Nacional del Teatro dedicado a las actividades performáticas en entornos visuales. Con su puesta teatral convertida en una propuesta adaptada al streaming, cada espectáculo es un espacio confesional, que busca la reflexión y el cuestionamiento del modelo de construcción de hombre en sociedad. La diversidad, las etiquetas, los estereotipos, el deseo y la libertad son algunas de las temáticas de estas obras que se presentarán online durante el mes próximo. Reservas vía Instagram, Facebook y Twitter a través de @lindoschicosarg, @chicosmalosshow y @chicosfeosarg.

Viernes 4 y domingos 13 y 20, a las 21. A la gorra virtual.

MÚSICA

Casi farsante

Tercer disco de Chillan Las Bestias, un grupo que se formó ocho años atrás, cuando Angela Tullida se quedó sin cantante y decidió incorporar a quien ya habían invitado a compartir escenario: nada menos que Pedro Dalton, la voz de Buenos Muchachos, grupo insignia del rock alternativo montevideano. Por entonces Dalton venía seguido a Buenos Aires, y a partir de la formación del grupo esos viajes tuvieron también una excusa musical, como otras que lleva adelante en su ciudad para poder tocar seguido, como Dos Dalton o Los Búhos. Chillan Las Bestias dice Dalton que es su lado argentino, que hasta aquí llevaba dos discos bautizados apenas con el nombre del grupo, reconocibles por dibujos de una vaca (2013) y un mono (2017) en portada. Ahora es el turno de un pájaro de traje, obra de Dalton como los anteriores, referencia a uno de los temas del disco, “Cuervos de acero”. Grabado mayormente durante el año pasado, durante la pandemia el sexteto se decidió a terminarlo para editarlo como una forma de compensar esos viajes cancelados durante un año tan confinado, cuyo espíritu inevitablemente ominoso calza perfecto con su música.

Isla

“Salí a escuchar la melodía que suena al callar”, canta Shaman Herrera en “Zorzal”, el tema que abre un EP que es su nueva carta con nombre propio desde Epuyén, donde se instaló tres años atrás. Desde entonces ha publicado un disco con su grupo Hombres en Llamas, y luego un simple con El Fuego, pero estos flamantes seis temas que acaba de editar como solista están enmarcados en un sonido esencialmente electrónico, que incorpora la guitarra solista de Lucy Patané en el contagioso “Teka en repeat”, el cello de Francisco Cadierno en otros tres temas, y las animaciones del artista visual Javier Almirón para el video de “Espina”.

ONLINE

Aimé



La plataforma Cont.Ar está de estreno. Ya pueden verse las cuatro entregas de esta webserie documental que recorre vida y obra de la cantante Aimé Painé, inscripta en el registro civil como Olga Elisa, ante la imposibilidad de anotarla con el nombre elegido por sus padres. Nacida en Ingeniero Huergo, Río Negro, el 23 de agosto de 1943, de ascendencia tehuelche y mapuche, Aimé pasó su infancia cantando los cantos gregorianos que le enseñaban en la escuela. Fue un encuentro folclórico el que la decidió, a los veinte años, a dedicar su carrera al rescate y difusión de la música y los cantos sagrados de sus ancestros, antes de una muerte prematura en Asunción del Paraguay, a los 44 años. Con la actriz Charo Bogarín en la piel de la cantante y un reparto que incluye a Juan Palomino y Loren Acuña, además de varios artistas de las comunidades de la región, la serie –dirigida por Aymará Rovera– se propone recuperar la figura de una artista de excepción y cuenta con diálogos en mapuche y guaraní.

Biohackers

Esta producción alemana distribuida globalmente por Netflix iba a lanzarse originalmente en abril de este año, pero la explosión de la pandemia de covid-9 empujó a la plataforma a retrasar el estreno hasta estos días. La razón no es otra que la trama: un grupo de estudiantes de ingeniería genética de la Universidad de Freiburg descubre una conspiración de hackeo biológico con características virales. Antes de ello, y flashback mediante, la protagonista, una joven llamada Mia, investiga la extraña muerte de su hermano y se embarca en una relación sentimental con un compañero. En el fondo, la serie no es otra cosa que una ficción científica aplicada a una estructura de drama estudiantil.

CINE

Anbessa

La documentalista Mo Scarpelli pasó varios meses acompañando a Asalif, un niño de diez años que vive en las afueras de Addis Ababa, la capital de Etiopía. Sin padre a la vista, el joven vive con su madre en una choza improvisada, consecuencia de haber sido echados de su hogar luego de la construcción de un bloque de edificios. Asalif pasa los días jugando con amigos, ayudando a su madre en las tareas cotidianas y recogiendo basura electrónica en las calles del vecino “condominio”, con las cuales construye juguetes de preciso funcionamiento. Scarpelli alterna el registro de lo real y concreto con breves secuencias que, a la manera de una fábula, imaginan al protagonista como un anbessa, “león” en idioma amhárico. Durante el estreno del film en el Festival de Berlín, la directora declaró que “veo el punto de vista de Asalif no como una forma de escape, sino como una manera única de hacerle frente a la modernización, con sus fuerzas más allá de nuestro control que amenazan nuestra existencia”.

Matar al dragón

El nuevo largometraje de Jimena Monteoliva, estrenado el año pasado en el Festival de Mar del Plata y disponible en la plataforma Cine.Ar, comienza con una secuencia de animación que remeda un cuento de hadas infantil. La historia y el tono, sin embargo, se empapan de miedo y horror. Ya en carne y hueso, la trama encuentra a una joven, interpretada por Justina Bustos, que es hallada en medio del bosque muchos años después de su desaparición y es puesta al cuidado de su hermano y su familia. Hay un mundo subterráneo en la espesura, lleno de adictos a un extraño mejunje, y una bruja que necesita la sangre de niñas inocentes para subsistir. El reparto incluye talentos como Guillermo Pfening y Luis Machín.

TV

Devs

Creada por Alex Garland (Ex Machina, Aniquilación) para la cadena FX, esta serie de ciencia ficción de gran presupuesto sigue a un grupo de personajes que habitan en las cercanías de Quantum, un instituto de investigación cuántica. Una extraña desaparición en el departamento conocido como Devs le da arranque a una trama que incluye la existencia de mundos paralelos y la posibilidad de alterar el pasado y el futuro. Las reflexiones filosóficas, sin embargo, le dejan el lugar central al suspenso y a los traumas de los personajes centrales, interpretados por Sonoya Mizuno y Nick Offerman, entre otros. Lejos de la melancolía y el minimalismo de una serie “hermana” como Tales from the Loop, Garland opta por los placeres de la tensión de intensidad moderada, aunque sin caer del todo en las redes del melodrama. Son ocho episodios en total para una historia que, según su creador, está basada en gran medida en su interés por las implicancias del determinismo.

Viernes a las 21, por Fox Premium Series.

Jordskott

Más policiales nórdicos –todo un subgénero con fieles seguidores alrededor del mundo– en la pantalla de Film & Arts. Esta producción sueca en dos temporadas, que comenzará a emitirse este martes, sigue a la detective Eva Thörnblad (Moa Gammel) luego del regreso a su pueblo natal, siete años después de que su pequeña hija desapareciera cerca de un lago. Ahora es un niño el que se ha evaporado sin causas aparentes y será el turno de la protagonista de intentar unir la línea de puntos que entrelaza ambos misterios. La investigación, desde luego, se tiñe de detalles misteriosos e incluso roza el terror gótico. Otro ejemplo de la excelente salud del nordic noir.

Martes a las 22, por Film & Arts.