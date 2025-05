El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro decidió este martes suspender el juicio por la muerte de Diego Maradona por una semana. El fiscal Patricio Ferrari pidió que se evalúe si hay motivos para recusar a una de las juezas del tribunal --Julieta Makintach--, acusada de parcialidad y de haber permitido el ingreso de un grupo de documentalistas sin autorización.

"Lo que sucedió en las últimas jornadas implica gravedad institucional", adelantó Ferrari ante el tribunal, ya que "se constató la presencia de un grupo de personas que (...) podrían tener relación directa o indirecta con la realización de un documental sobre la muerte de Diego Armando Maradona". El vínculo entre la jueza y la eventual producción de un documental sobre el juicio es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de San Isidro.

Según relataron fuentes judiciales, el grupo de documentalistas estuvo presente en la primer audiencia, donde los siete imputados se presentaban ante los jueces. Una policía advirtió que alguien estaba filmando y le habría informado que estaba prohibido. Si bien esa persona guardó el dispositivo, uno de sus colegas se cambió de asiento con el objetivo de buscar una mejor ubicación o ángulo para continuar con la filmación. El ingreso de estas personas ajenas al juicio habría sido autorizado por la jueza cuestionada.

Una jornada accidentada

En la última audiencia, el jueves pasado, Makintach había comunicado que desde ese día iba a moderar el debate, y que Verónica Di Tomasso --otra jueza del Tribunal-- sería la presidenta del TOC N°3, puesto ocupado por Maximiliano Savarino. Los abogados de Leopoldo Luque --Julio Rivas y Mara Digiuni-- y de Agustina Cosachov --Vadim Mischanchuk-- habían solicitado el apartamiento de Makintach por considerar que "no era imparcial a la hora de formular preguntas".

De todas formas, la decisión administrativa de cambiar las funciones de los jueces fue fuertemente cuestionada por las defensas de imputados y querellas. En un cuarto intermedio decidieron actuar en los rumores que circulaban desde el primer día de la filmación de un documental: pidieron que se identifique a quienes estaban produciéndolo y que se indique si tenían los permisos necesarios.

Por esto, la semana pasada el Tribunal rechazó el pedido de recusación para la jueza y resolvió mantener su estructura habitual, con Savarino como presidente. Este martes, con el accionar del Ministerio Público Fiscal, se reevaluó la decisión.

Recusación, por sí o por no

"Esta situación per se compromete para nosotros el prestigio del Poder Judicial", enfatizó el fiscal, mientras que habló de "violencia y corrupción institucional". En línea con esta caracterización, Fernando Burlando -- abogado defensor de dos de las hijas de Maradona-- opinó: "En tantos años de profesión jamás he visto tanta carga de desprolijidad, de desidia, de falta de rigor institucional".

Tanto Burlando como Rodolfo Baqué --defensor de la enfermera imputada Dahiana Madrid que se presentará en una segunda instancia del juicio-- y Mario Baudry --abogado de Verónica Ojeda, expareja y madre del hijo menor de Maradona-- pidieron que se investigue "la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal".

Sin embargo, la jueza se defendió: "Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi imparcialidad". A la vez anticipó que dará "explicaciones del caso". De todas formas, advirtió que si hubiese "algo que esté en peligro, quizás sea yo la que me aparte" y agregó: "Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados. Ojalá alcance a dar las razones del caso".

Prudencia y preservación

Burlando consideró la suspensión como una "medida prudente" y reiteró la necesidad de "resolver la situación de la recusación" antes de continuar con el debate. Sin embargo, no descartó la posibilidad de arrancar de cero el juicio que ya lleva más de dos meses de audiencias.

En tanto, el abogado Rivas, defensor del neurocirujano Luque --uno de los principales acusados-- consideró que de las pruebas del expediente que se inició tras la denuncia de Burlando y Baudry "surge claramente que Makintach ha autorizado a gente para que pusiera una cámara el primer día de audiencias, cuando el tribunal había prohibido el acceso de cámaras". La semana pasada declaró que creía que quien lo estaba dirigiendo era el hermano de la jueza Makintach. Sobre esto, la jueza clarificó: "Es socio de una productora, pero nunca entró a este edificio. Nada tiene que ver con este juicio ni con Maradona".

Los abogados defensores que no adhirieron al pedido de suspensión fueron: los de la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; y los del enfermero Ricardo Almirón y del jefe de enfermeros Mariano Perroni.

Nicolás D’Albora, defensor de Forlini, argumentó que no puede expedir una recusación "con base en rumores" y que su representada "está muy preocupada porque no sabe cuál va a ser su futuro y el futuro del debate. La fiscalía pide una suspensión de diez días y me pregunto, si llegamos al día diez y la causa no avanzó, ¿qué hacemos? Creo que se tiene que certificar la causa penal, acceder todos al expediente y volvernos a juntar el jueves que viene". Además, aseguró que este "limbo procesal" acrecentaría el resquebrajamiento de los cimientos del debate. "Si hay que apartar a Makintach, este debate se cae y queda nulo porque no hay forma de rescatar la validez de actos procesales, la oralidad", advirtió.

De forma similar, Félix Linfante, abogado de otra de las hijas del exfutbolista, expresó que "algunos de los argumentos son incontrastables". Pero, adhirió al pedido: "No me puedo oponer a lo planteado, no voy a ser necio. Creo que lo mejor que podemos hacer es preservar este proceso".

El Tribunal resolvió por unanimidad que el debate va a continuar el martes próximo, "entendemos que es un plazo razonable", señaló Maximiliano Savarino, presidente del TOC N°3. Además, solicitó que en la reanudación estén presentes todos los imputados.

Lo que hubiera pasado

Para la jornada de este martes, estaba previsto que declararan el psicólogo Carlos Díaz --uno de los siete imputados que tiene la causa-- y los hermanos Alejandro y Carlos Cottaro, ambos acompañantes terapéuticos que trabajaron con "el Diez".

El psicólogo fue contratado por el abogado Matías Morla y abordó las adicciones a las drogas y el alcohol del astro futbolístico, a la vez que participó de la reunión en la Clínica Olivos en la que se le comunicó a la familia que Diego sería trasladado a la vivienda del barrio cerrado San Andrés.

Giannina Maradona --hija y querellante en la causa-- sostuvo en su declaración: "Díaz era el psicólogo que estaba en contacto con Cosachov. Nos explicó que era experto en adicciones y nos dijo que (con Diego) había que hacer alcohol cero". El médico se sumó al tratamiento pocas semanas antes del 25 de noviembre de 2020, cuando falleció el futbolista.

Además de Díaz y Cosachov, los otros cinco imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe, Mariano Perroni, y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. El Tribunal deberá determinar si los siete acusados son culpables de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

Informe: Natalia Rótolo.