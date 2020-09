Salud prevé un trato diferente a pacientes indígenas con Covid-19

Los pacientes indígenas con Covid-19 positivo “no se quisieron aislar, se han mantenido dentro de sus comunidades y familias. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos un plan de abordaje estratégico y de aislamiento y tratamiento en comunidades, y trabajar en prevención y promoción de la salud dentro del respeto de su cultura”.



Esa fue una de las respuestas de la ministra de Salud, Josefina Medrano, en la exposición que realizó de manera virtual ayer ante diputados y senadores provinciales. Los legisladores pidieron conocer cuál es la situación de la provincia para afrontar la pandemia de la Covid-19.

Tras la exposición, legisladores de distintos partidos calificaron el informe de Medrano, quien estuvo acompañada en parte por el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, como una “profunda decepción”. Sin embargo, para aquellas consultas sin respuesta en ese momento la funcionaria se comprometió informarles por escrito.

Un poco más de un minuto duró la respuesta sobre cómo se trabajaría con las comunidades originarias. Medrano sostuvo que los pacientes con Covid positivo de estas poblaciones “no se quieren aislar”, y que en Salud “tenemos una situación que estamos tratando de resolver por una cuestión cultural”.

Si bien planteó una estrategia distinta que se adapte a esta “cuestión cultural”, no especificó la metodología. Por lo que pudo averiguar Salta/12, hay casos en los que una familia (donde hay contactos estrechos expuestos al posible contagio), al tener muchos integrantes y tener más de un lugar para habitar “se aísla a la persona (con Covid positivo) en un lugar y los demás viven en otra casa”.

Por ahora, una de las acciones previstas desde el sistema sanitario es tomar la temperatura y monitorear el estado de salud de cada caso positivo. Pero preocupa la falta de recursos para motorizar esa estrategia. En el paraje de La Curvita, por ejemplo, se pudo conocer que el enfermero pedía el hisopado a un paciente que estaba descompensado y le faltaba el aire. El pedido se hizo a la mañana del jueves y hasta la última hora de ese día nadie había ido a socorrer la situación. Si bien el enfermero atendía a esta persona (familiar suyo), tenía antecedentes de diabetes y por esta comorbilidad se había desestabilizado. La Curvita está en la jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia del Chaco salteño.

En general, en este lugar donde las comunidades se encuentran dispersas en distintos puntos del territorio, el manejo es por radio y quien guía sobre las acciones a tomar es el médico de turno o de guardia en el hospital de Santa Victoria Este. Pobladores de la zona reconocieron que “el bicho se instaló acá”, aunque aún no se vieron muchos casos con síntomas graves. “Además acá la gente está acostumbrada al dolor”, sostuvieron.

Entendieron que de haber una estrategia distinta para las comunidades, debería al menos realizarse alguna evaluación (testeos), o interrogatorio. Pero por ahora no se vio demasiado movimiento en ese sentido.

Mientras, la cantidad de personal en total en una zona con 13.200 kilómetros cuadrados (Santa Victoria Este) con caminos difíciles y hasta a veces inaccesibles, estaría llegando a los 50, incluidos en ese número a quienes están en licencia por estar en los grupos de riesgo sea por edad o por enfermedades crónicas. A ello se suma que no en todos los parajes hay enfermeros para dar atención a las familias originarias.

Con hospitales de campaña

En el encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Gustavo Sáenz, reconoció que a las comunidades originarias, sobre todo las del departamento Rivadavia, “no puedo decirles que se laven las manos si no tienen agua”, al momento que solicitó la instalación de hospitales de campaña para la zona. Aunque Medrano habló de la estrategia para que pacientes indígenas se queden en sus hogares, durante la entrega de viviendas en Salta Capital, Sáenz indicó que tampoco puede pedir a estos habitantes “que se queden en sus casas si no tienen casas”.

Entre otras afirmaciones, Medrano indicó ante los legisladores que de las personas contactadas para donar plasma, entre el 40 y el 45% decide no hacerlo. Otro porcentaje similar no está apto para hacer la donación por no haber generado suficientes anticuerpos, a estos grupos se suma un tercero que, por distintas razones, tienen impedimentos para donar.

Pese a las reiteradas denuncias, la ministra negó que falte oxígeno en alguna de las instituciones sanitarias de la provincia y sostuvo que hay una capacidad suficiente para responder a la demanda, incluso en caso de que crezca.

Por los casos positivos de Covid entre el personal de Salud, afirmó que más del 50% se contagió fuera de las instituciones sanitarias.

Idoneidad postergada

Tras la exposición, diputados de diversos espacios políticos emitieron un comunicado manifestando su “más profunda decepción por la exposición” de Medrano en la Cámara, por vía virtual.

Sostuvieron que “su pobrísima intervención solo se refirió a generalidades insustanciales, prácticamente sin contestar ninguna de las preguntas que los diputados y diputadas le formuláramos".

Deslizaron además una crítica al moderador de la reunión y presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat: “es lamentable también el cambio en la modalidad de reunión que impidió participar a los diputados ya que solo pudieron hacer uso de la palabra los presidentes de bloque, esquivando de esta manera responder muchísimos temas en un momento en que los casos se incrementan de un modo preocupante, obstaculizando así nuestra labor parlamentaria y de control de los actos de gobierno”, dijeron.

“La delicada situación que vivimos requiere de una oposición responsable tanto en sus intervenciones como en el acercar propuestas factibles e idóneas, pero requiere también de un gobierno dispuesto escuchar y a trabajar en conjunto”, agregaron al concluir que “la certeza sobre la idoneidad de la ministra Medrano junto a las preguntas que oportunamente se mencionaran quedaron lamentablemente postergadas”.

El comunicado conjunto fue firmado por Osvaldo Acosta (FPV), Héctor Chibán (UCR), Ana Laura Córdoba (FPV), Cristina Fiore Viñuales (PARES), Manuel Santiago Godoy (PJ), Franco Hernández (FPV), Antonio Hoyos (FPV), Jorgelina Juárez (FPV), Baltazar Lara Gros (PARES), Gladis Paredes (FPV), Iván Mizzau (FPV), Julio Moreno (AP), Alejandra Navarro (FPV), Jesús Ramón Villa (FPV) y Carlos Zapata (AP).