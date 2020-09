Campaña para reunir insumos de cuidado para comunidades indígenas 

Integrantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta lanzaron una campaña solidaria para comprar elementos de cuidado y prevención de la Covid-19 destinados a localidades y comunidades del Chaco salteño, donde hay mayoría de población indígena, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.



"En tiempos de pandemia, se profundiza la crisis sociosanitaria y emergencia alimentaria en el Chaco salteño, se multiplican los contagios por COVID y transcurren los días sin que se haya preparado al sistema de salud para enfrentar esta situación", señala en el texto de la campaña que comenzó a circular el viernes último y ya obtuvo una buena respuesta, informaron sus organizadores, entre quienes se cuenta la antropóloga Norma Naharro.

Hubo una respuesta importante, "pero de todas maneras está lejos de ser suficiente para todas las necesidades que tienen las comunidades", indicó Naharro, dijo que por eso apelan "a la solidaridad de instituciones y empresas, que pueden colaborar más activamente". Es que hasta ahora los aportes han sido a nivel personal, pero los organizadores de la campaña esperan que haya también aportes de empresas.

Y dado que se trata de reunir elementos de cuidado para cumplir con las medidas de prevención de la Covid, miran, por ejemplo, a las empresas de venta de artículos de limpieza, que pueda donar lavandina, barbijos o alcohol en gel. Naharro señaló que el mismo viernes pidieron a la Universidad Nacional de Salta que provea el alcohol en gel, pero si lo consiguieran, necesitan reunir los frasquitos necesarios para envasarlo para la distribuición.

Como síntesis, Naharro dijo que la campaña consiste en una colaboración mínima en relación a la magnitud del problema que afrontan las comunidades originarias del Chaco salteño. La iniciativa "tuvo una buena respuesta, hay solidaridad en salteños y no salteños, pero no es suficiente".

"Somos conscientes, muy conscientes de que esta campaña no puede dar respuestas a las necesidades de todas las comunidades y que además de los elementos de cuidado y prevención del Covid, sigue siendo necesaria la ayuda alimenticia para las comunidades", enfatizó. Distintos voceros originarios vienen insistiendo en que no les están llegando los alimentos. "Nos preocupa mucho que la asistencia alimentaria no está llegando" como es necesario. "Muchas de las comunidades siguen teniendo necesidades alimenticias", sostuvo Naharro.

Y "ni hablar de lo estructural, obviamente que los desmontes han continuado, que la falta de agua no se ha solucionado", resaltó. Esas cuestiones estructurales, "obviamente, con una campaña de esta naturaleza, no se pueden cubrir", pero donde falta todo, también faltan recursos para adquirir los elementos de cuidado y prevención que se requieren en esta circunstancia de la pandemia, de ahí la importancia de la campaña.

Quienes deseen colaborar, pueden hacer contribuciones mediante transferencia bancaria hasta el 10 de septiembre, al CBU: 2850114340095292156308. A nombre de M. Paula Milana (integrante graduada de Comisión Directiva de la Escuela). Y se pueden hacer consultas al correo-e: [email protected]

La semana pasada la antropóloga Sonia Alvarez Leguizamón, otra participante de la campaña, advirtió en un artículo publicado aquí https://www.pagina12.com.ar/287938-la-covid-es-mas-letal-en-el-chaco-salteno sobre el grave riesgo que corren estos pueblos originarios que deben enfrentar la pandemia en estado de vulnerabilidad por la mala alimentación que arrastran y también por las condiciones de la atención sanitaria en la zona, donde el hospital cabecera, en Santa Victoria Este, es de baja complejidad.