Cristina Kirchner publicó un video sobre las "10 sesiones remotas" en el Senado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un tuit con un video en el que resume todo lo que hizo el Senado, que preside, en las diez sesiones remotas que se desarrollaron hasta ahora durante la pandemia.





En el video se reproducen una serie de imágenes del recinto en distintas sesiones y se detallan distintos números: 97 comisiones, 88 expositores 497 proyectos de declaración, 596 proyectos de ley y 18 leyes aprobadas.

La vicepresidenta no publica el video en cualquier contexto: este lunes se supo que los legisladores de Juntos por el Cambio no quiere presentarse más a las sesiones remotas. Adujeron que el "el protocolo está vencido", pero el argumento es pueril y es evidente que lo que no quieren es tratar leyes clave para el Gobierno.

Mientras decenas de dirigentes del espacio opositor desfilan por los medios reclamando división de poderes y criticando que el Poder Ejecutivo "pasa por encima" al Legislativo, la estrategia en el Congreso es la opuesta: no sesionar los temas que no quieran ellos.

El Frente de Todos, junto a bancadas provinciales, pidió una sesión especial virtual en la Cámara de Diputados para el próximo martes para debatir los proyectos sobre turismo y aumento de las penas por la pesca ilegal, pero sin el acuerdo de Juntos por el Cambio, que advirtió que puede ir a la justicia si se concreta esa deliberación remota del cuerpo legislativo.

La controversia se plantea porque el principal espacio opositor no acepta prorrogar el protocolo de funcionamiento virtual que venció el pasado 7 de agosto sin que exista un acuerdo sobre el temario que se tratará en septiembre, ya que no quiere que se incluya la reforma judicial ni el proyecto sobre el gravamen a las grandes fortunas.

Desde abril se viene prorrogando el funcionamiento virtual ya que las sesiones presenciales no se pueden concretar por las restricciones impuestas por el coronavirus, pero ahora Juntos por el Cambio reclama que solo se haga con un temario previo para habilitar la emisión de dictámenes y las sesiones virtuales.