Coronavirus en Boca: habría casos "sospechosos" en los arqueros

"Los arqueros están entre los sospechosos." Así lo señaló, sin vueltas, el médico de Boca, Rubén Argemi, al reconocer que Esteban Andrada, Agustín Rossi y Javier García, si bien asintomáticos, están entre los casos detectados por coronavirus. No se confirmó aún la situación del juvenil Manuel Roffo.



Este lunes explotó con la noticia que anticipaba que al menos 14 jugadores del plantel xeneize habían dado positivo de covid-19. El doctor Argemi, en diálogo con Fox Sports Radio, anunció lo que todos en el mundo Boca temían: "Todos los positivos son asintomáticos. Los arqueros son casos sospechosos, pero queremos hacer otros estudios para confirmar los casos", dijo en Fox Sports sobre Andrada, Rossi y Javi García, inscriptos para la Copa Libertadores. Lastra, quinto arquero, permanece aislado y no se había incorporado a las prácticas por estar contagiado.

"Quiero que entiendan que no tenemos confirmados. Tenemos casos sospechosos, tomamos las decisiones necesarias. Hasta el 26 de agosto realizamos cinco testeos a todo el plantel y los cinco dieron negativo. Y a partir del último testeo, a las 30 horas, apareció el primer caso. Realmente es un tiempo extremadamente corto entre un hisopado negativo y la aparición de síntomas. Por eso, si bien en Boca no se puede ocultar nada y nos hacemos cargo, queremos ser cautos", asumió el médico de Boca.

Entre los nombres de posibles contagiados que se habían filtrado hay cuatro titulares: el subcapitán Carlos Izquierdoz, Guillermo Fernández y Franco Soldano, además del citado Andrada. Asimismo, el defensor Leonardo Jara, que busca su lugar en el equipo, también habría contraído el virus.



"Estamos aislados, esperando hasta el miércoles cuando se hagan los hisopados y ver los negativos y positivos, para luego volver a entrenar. Algunos son asintomáticos y otros no, pero por suerte ninguno es grave", dijo Carlos Tevez a TyC Sports, para añadir: "Eso es lo que nos importa, luego el club deberá decidir qué hacer".

El referente boquense, que en la burbuja sanitaria de Ezeiza comparte habitación con el delantero Ramón "Wanchope" Abila, explicó que pasó por las habitaciones de sus compañeros "para llevar tranquilidad a ellos y a la familia".





Un ajuste en el protocolo

Ante esta situación, la delegación de Boca deberá ajustar aún más los protocolos sanitarios emanados de la Conmebol a partir de la confirmación de casos positivos en coronavirus de integrantes del club que se encuentran en una burbuja sanitaria de la zona de Ezeiza.



Cabe destacar que la Conmebol establece en su protocolo un estricto decálogo a cumplir cuando se registran situaciones como la ocurrida este lunes en el bunker xeneize, que son los siguientes:



1. Las personas con síntomas (pacientes) no podrán acudir a entrenamientos y deberán comunicarlo inmediatamente al médico del club.



2. Cumplir estrictamente el período de aislamiento establecido, de acuerdo con la normativa del país correspondiente. Se recomienda que en la medida de lo posible sea en una habitación privada con buena ventilación.



3. Los artículos domésticos (platos, cubiertos, vasos, toallas, etc.) utilizados por el paciente deberán limpiarse y desinfectarse con solución que contenga cloro después de cada uso. La persona que lo asista deberá guardar todas las medidas (utilización de los elementos de protección) para evitar el contagio.



4. El vehículo utilizado por el paciente deberá desinfectarse con una solución que contenga cloro y deberá ventilarse, por lo cual recomendamos dejar las ventanas del vehículo abiertas.



5. Quien asista al paciente debe ser una persona sana, que no tenga enfermedades preexistentes o de base, o se encuentre dentro de las personas catalogadas como grupo de riesgo.



6. Los pacientes asintomáticos deberán consultar con el médico sobre si pueden realizar actividad física.



7. Todos los utensilios utilizados por los pacientes deberán guardar estrictas normas de higiene y ser de su uso exclusivo.



8. Se debe guardar cuidado con las toallas y ropas de cama, que deberán ser lavadas a altas temperaturas para su desinfección. Al retirar las mismas se recomienda no ser sacudidas, para evitar así la propagación del virus en el ambiente.



9. Todos los equipos participantes en las competiciones oficiales de Conmebol deberán seguir rigurosamente las recomendaciones publicadas en cuanto a los viajes, desplazamientos y entrenamientos, así como los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de cada país.



10. Los clubes deberán realizar pruebas PCR de covid-19 (hisopado) a todos los miembros del equipo periódicamente (en el país de origen), aislando a cualquier miembro de la delegación con sospecha de contagio.



Boca debe reanudar su participación en la Copa Libertadores el jueves 17 de septiembre ante Libertad en Paraguay, y la Conmebol estableció -luego de ampliar a 40 jugadores la lista de buena fe- que si un equipo cuenta con por lo menos 13 jugadores sanos y uno de ellos es arquero, podrá competir. En caso contrario, perderá los puntos en juego.