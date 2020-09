Aislamiento: dede marzo, el término coronavirus "copó" las búsquedas en Google

"Desde que empezó el aislamiento el término 'coronavirus' copó todas las búsquedas de Google", afirmó a Página/12 Belén Igarzábal, directora del Área de Comunicación y Cultura de FLACSO, que realizó una investigación sobre las búsquedas webs más populares relacionadas a la salud durante la pandemia de covid - 19. Según el informe final, además de datos sobre síntomas, tratamientos, vacunas, cantidad de casos y muertes, la gente se interesa por otros aspectos vinculados con el bienestar en la cuarentena como la salud mental, el ejercicio físico y el sexo virtual. El informe también señala que las fuentes oficiales, como las carteras de Salud o la OMS, son fuertemente consultadas por su legitimidad: "Los organismos públicos son tomados como fuentes confiables, es fundamental que profundicen la información con datos y de manera clara", aseguró Igarzábal.

La investigación "Acceso digital a la información sobre salud y bienestar. Búsqueda y consumo de noticias durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)", elaborada por FLACSO y la Fundación Medifé, buscó "conocer los modos de búsqueda de información sobre covid-19 en la Argentina desde comienzos de 2020 hasta fines de mayo".

El informe destaca que, si bien desde principios del año las búsquedas de la palabra "coronavirus" empezaron a masificarse, luego de decretarse en marzo el ASPO, el término tuvo un crecimiento exponencial en Google Argentina y alcanzó el 90 por ciento de "popularidad" para superar "al término 'porno', cuya cantidad de búsquedas se sostiene alto y estable, como una tendencia constante sin importar la época".

"En enero y febrero la gente buscaba lo que sucedía en el exterior, con términos como Wuhan y luego España o Italia, pero a partir de marzo el crecimiento vino asociado a búsquedas locales, a los números de casos y de muertes, y a todo lo que tiene que ver con lo que circula en la agenda social, marcada por los organismos públicos y los medios", explicó Igarzábal.

En este sentido, en el informe se detalla que, en marzo, el término "coronavirus" comenzó a asociarse con "búsquedas sobre el Ministerio de Salud, la ANSES, los aplauzasos o el ibupofreno". En abril, el interés se desplazó hacia los temas de la agenda social y económica del país, como "el IFE, las colas para el cobro de jubilaciones, la liberación de presos y los cacerolazos".

Según Igarzábal, uno de los hallazgos de la investigación es registrar que la fuerte legitimidad de que gozan las fuentes oficiales. "A la gente que busca qué pasa con los síntomas le interesa alguien que legitime qué es lo que tiene, y esa información se busca en los organismos públicos, que se transforman en referentes. En épocas de crisis la gente va hacia la información pública", explicó. Las fuentes públicas más consultadas a la hora de buscar información sobre la covid-19 son los ministerios de Salud, tanto de Nación como de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Detrás, aparecen la OMS y el Boletín Oficial, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Sin embargo, Igarzábal advirtió que los resultados de las búsquedas webs no siempre responden a la necesidad de información oficial. "Si al lado de 'síntomas de coronavirus' vos no ponés 'Ministerio de Salud', no te va a aparecer esa fuente, te va a aparecer información poco confiable o cosas de otros países, la gente se encuentra con información que no compete. Hay que hacer una curaduría, por eso es importante que todas las instituciones públicas, de Nación, provincias y municipios tengan información confiable y actualizada, con una comunicación clara y concreta", advirtió.

Además de las búsquedas específicas sobre la covid-19, también se encuentran con frecuencia términos asociadas a la salud mental, el ejercicio físico o el "sexting". Con relación a este último, el informe destaca que existe "una preocupación creciente sobre el sexo durante el ASPO y una exploración de experiencias sexuales virtuales".

Luego de que en abril el Ministerio de Salud de la Nación recomendara el sexo virtual y el "sexting", se registró un pico de búsquedas "con un notable crecimiento entre los días 17, 18 y 19 de abril y la frase 'el gobierno recomienda sexo virtual' aparece entre lo más buscado", señala el informe. "Las fuentes oficiales, de este modo, pueden construir una agenda de salud que integre tópicos relevantes, que habilite a buscar, conocer, hablar de aquello que no se habla abiertamente", evaluó el relevamiento.

En relación a la salud mental, la búsqueda más generalizada es la del término "ansiedad", con picos "el 21 de marzo, un día después del primer anuncio sobre el aislamiento" y "en los días de fin de mes de marzo, abril y mayo". Detrás, aparecen las palabras "depresión" e "insomnio", "con su pico más alto el 25 de marzo, también en la primera etapa de ASPO".

En este sentido, el informe concluye que "resulta relevante mejorar la producción de información sobre salud mental". "Se trata de temas sobre los que circula información errónea y no médico-científica. Sería una contribución importante que un actor del universo de la salud formulara mensajes claros, destinados a audiencias específicas", detalla. El jueves 3 de septiembre a las 11 horas el informe será presentado en un evento virtual a través de la web de Fundación Medifé.

Informe: Santiago Brunetto