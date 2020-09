Cámara de Diputadas, Diputados y coronavirus

(Desde Santa Fe)

La Legislatura es el primer poder del Estado que cierra por covid-19. El jueves, el Senado ya había dispuesto esa medida por prevención ante tres casos sospechosos, aunque sólo se confirmó uno de ellos y en el anexo, no en el edificio histórico. Pero ahora, la pandemia pegó en la Cámara de Diputados y Diputadas (así se llama desde la semana pasada) donde la diputada del partido Fe, Cesira Arcando, comenzó a sentir síntomas el viernes y ayer su hisopado dio positivo de coronavirus. El miércoles, 48 horas antes de darse cuenta, la legisladora participó en el pleno de la comisión de Asuntos Laborales, donde estuvo reunida con ocho de sus colegas que ayer se anoticiaron del análisis y decidieron “aislarse sí o sí”, dijo Arcando a Rosario/12. Los ocho en aislamiento son cinco del Frente Progresista: los radicales Fabián Palo Oliver (que preside la comisión), Silvana Di Stéfano y Sergio Basile y las socialistas María Laura Corgniali y Lionella Cattalini. Más, Carlos Del Frade del centroizquierda, la peronista Paola Bravo y Betina Florito del bloque de Amalia Granata. Zafaron dos: otra diputada del PJ, Lucila De Ponti y Ariel Bermúdez, operador del intendente de Rosario Pablo Javkin, porque no asistieron a ese plenario.

Arcando no sabe aún cuál es el origen del contagio, pero sospecha que pudo ser por intermedio de su esposo, quien también dio positivo de coronavirus y trabaja en una empresa de Rosario donde ya se dieron algunos casos.

El miércoles, la legisladora –del interbloque de Juntos por el Cambio- participó en el encuentro de la comisión de Asuntos Laborales que convocó a nueve integrantes (porque De Ponti y Bermúdez no estaban). “Solo me reuní con ellos, no tuve otros contactos”, explicó. El jueves, participó en la sesión de la Cámara de manera remota, desde Rosario. Y el viernes, apenas comenzó a sentir los primeros síntomas, avisó a los otros ocho diputados que había decidido “autoaislarse por prevención a la espera del hisopado” que se realizó el sábado. “Les pedí que esperáramos el resultado del análisis para confirmar o no la situación. Y ayer, cuando me dio positivo”, les confirmó a sus colegas que ahora “debían aislarse sí o sí”, igual que “todos aquellos que tuvieron contactos conmigo”.

La legisladora comunicó la noticia a través de las redes. “Di positivo de covid-19”, anunció en su cuenta de Twitter. “Estoy muy bien, con algunos síntomas, pero muy cuidada. Estamos atravesando el momento de mayor contagio en Santa Fe. Les pido a todos que se cuiden y que se queden en sus casas. De esto, salimos todos juntos, cuidándonos”.

Si bien los ocho legisladores que hoy están aislados sabían desde el viernes que eso podía pasar porque Arcando les comentó su estado de salud, ayer sintieron el impacto. “Hay que extremar los cuidados”, dijo el diputado Del Frade. “Especialmente nosotros, que debemos estar en contacto permanente con la gente”. Porque hoy, “la única vacuna real y concreta” que tenemos “es la responsabilidad social”.

Del Frade aprovechó para mandar un mensaje a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, que fue uno de los temas que trató la comisión de Asuntos Laborales el miércoles pasado. Horas después, el juez penal de Reconquista Santiago Banegas –por pedido del fiscal Alejandro Rodríguez- ordenó el desalojo de un acampe frente a la empresa con una fuerza de choque integrada por 200 policías y decenas de vehículos que custodiaron incluso otras dos empresas del grupo Vicentin, por las dudas. “Todo el aparato policial de la zona, comandado por el juez Banegas y el fiscal Rodríguez, al servicio del grupo Vicentin”, denunció el gremio. Ante la militarización del conflicto, “es fundamental acompañar a la gente de Algodonera Avellaneda”, dijo Del Frade.

En tanto, el Senado seguirá cerrado “hasta nuevo aviso“, según resolvió el jueves último la vicegobernadora Alejandra Rodenas por precaución. La medida la adoptó por tres casos sospechosos: dos en la Tesorería, en la planta alta, que ya dieron negativos, y uno en un anexo que sí dio positivo, pero está en recuperación, según informaron fuentes parlamentarias. Todos los empleados del área administrativa de la Cámara se hicieron los hisopados, también por prevención, y todos dieron negativos. “En el Senado se trabaja, pero con un protocolo más estricto”, aclaró la fuente.

