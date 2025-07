La familia de la exboxeadora e influencer Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien se encuentra internada desde el lunes pasado por un ACV isquémico, compartió un video por redes sociales con imágenes de la deportista y palabras de aliento para su pronta recuperación.

"Gracias a todos por sus mensajes de amor! Les habla Facu el CM de la Locomotora. Cuanto amor le estan dando a la locomotora es emocionante y estamos todos juntos en esta, también estamos al tanto de los medicos. Mi tía es una guerrera y va a salir adelante que no les quepa ninguna duda", escribió el sobrino de Oliveras en la cuenta de Tik Tok de la exboxeadora.

El video consiste en un compilado de imágenes de "Locomotora" Oliveras dentro y fuera del ring, mientras se escucha un audio de Dragon Ball que dice: "Esto aún no termina, ¿cierto? Sin importar el momento ni las duras situaciones siempre te has recuperado, ¿no es así? Yo no moriré".

El estado de salud de "Locomotora" Oliveras

La exboxeadora e influencer Alejandra "Locomotora" Oliveras atraviesa "un estado muy crítico" de salud luego de haber sido operada de urgencia, según confirmó este jueves por la mañana el doctor Bruno Moroni, quien dirige el Hospital Cullen de Santa Fe, donde la deportista de 47 años se encuentra internada desde el lunes pasado por un ACV isquémico.

El profesional compartió el parte médico de la mediática en una conferencia de prensa tras la intervención quirúrgica de urgencia que se le practicó este miércoles por la mañana tras el hallazgo de un edema que podía empeorar su cuadro. En este sentido, confirmó que la exboxeadora sigue en terapia intensiva, sedada, con asistencia mecánica respiratoria y monitoreada en forma permanente por expertos en neurología de la institución.

"Ante un cuadro de hipertensión, ayer lo que se hizo fue una cirugía para que no comprometa otra área del cerebro", explicó Moroni ante los medios que se acercaron a su oficina para escuchar el parte. "Es un estado muy crítico", precisó.

Moroni puntualizó que el edema que tenía la boxeadora le provocaba "una compresión de otras áreas del cerebro", por lo cual se buscó descomprimir esa zona afectada con una craneotomía.

En tanto, el diario La Capital develó que la influencer se habría practicado una semana antes una operación de mamas en Buenos Aires. Ante una consulta sobre la relación con ese procedimiento, el profesional remarcó: "Lo que tenemos ahora es un cuadro de un infarto en el sistema nervioso, que generó un ACV isquémico. Damos respuesta a esta situación con un monitoreo permanente y respuestas ante complicaciones".

"Lo que se vio es que (el cerebro) tuvo una buena respuesta a la cirugía, y eso fue por la rápida reacción del equipo médico", destacó Moroni. La situación sigue siendo crítica y reservada, señaló el director. Remarcó que no hay manera de hacer pronósticos por el momento.

Qué le pasó a "la Locomotora"

La exboxeadora y convencional constituyente, con más de 1 millón trescientos seguidores en Instagram, ingresó a la institución médica el lunes por la mañana por una parálisis corporal "del lado izquierdo" ocasionado por un ACV isquémico, el cual se produce cuando el flujo sanguíneo se interrumpe o se reduce drásticamente, impidiendo que el tejido cerebral reciba suficiente oxígeno y nutrientes.

Momentos antes de ser ingresada, la expugilista fue hallada con síntomas de malestar en su domicilio. La trasladaron al centro de atención primaria de Santo Tomé, desde donde fue derivada al hospital de la capital provincial. Allí fue que confirmaron su diagnóstico, un ACV isquémico. Los síntomas más comunes son:

Entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o pierna (especialmente en un lado del cuerpo).

Confusión repentina, dificultad para hablar o entender el lenguaje.

Dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos.

Problemas repentinos para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación.

Dolor de cabeza severo repentino sin causa conocida.

Los profesionles descartaron que el ACV tuviese que ver con su carrera deportiva: “Lo único que constatamos fue la obstrucción de una arteria, que hizo que no le puede llegar el flujo sanguíneo”.

Cada año, cerca de 15 millones de personas sufren un ACV en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ese total, cinco millones fallecen y más de cuatro millones quedan con secuelas permanentes, lo que convierte al ACV en la primera causa de discapacidad y en la cuarta de muerte a nivel global. En Argentina, se registra un caso cada 9 minutos -alrededor de 126.000 por año- y representa la principal causa de discapacidad permanente en personas adultas.