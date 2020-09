Diputados votó la ley para reactivar el turismo

Con 127 votos a favor y dos abstenciones del Frente de Izquierda, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Sostenimiento y Reactivación del Turismo. También, con 129 votos a favor y 0 en contra, dio media sanción a la modificación del régimen de multas de la ley de pesca, que busca aumentar las penas por la pesca ilegal en el Mar Argentino. Desde Juntos por el Cambio anunciaron que buscarán impugnar la sesión en los tribunales, ya que consideran que “no hubo quórum legal” y que “no se renovó el protocolo de sesiones telemáticas”.

El macrismo dio su show en el recinto. A pesar de no cumplir con el requisito de estar identificados en sus bancas, Sergio Massa le permitió a la oposición expresarse en el recinto durante más de tres horas para no despertar nuevos conflictos. “No es cierto que acá haya 131 diputados presentes. No hay quórum legal para sesionar. Esto es una falsedad. Usted no puede convalidar esto”, disparó el chubutense Gustavo Menna (UCR), al no reconocer a los diputados que sí estaban conectados a la red VPN, como lo estableció la Presidencia del cuerpo. Al rato, el ultramediático Waldo Wolff (PRO) se paró de su banca y, con el barbijo mal puesto, le gritó a Massa que suspendiera la sesión. "Siéntese, que igual sale en la tele", fue la respuesta del tigrense. Los cruces y chicanas se sucedieron hasta la media noche y fueron la continuidad del enfrentamiento que comenzó poco antes del mediodía en la reunión de labor parlamentaria.

El resto de la oposición se desmarcó de la decisión del interbloque que lidera Mario Negri (UCR). Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) dijo: “Las minorías no le pueden imponer la agenda al oficialismo. Las minorías tenemos que controlar, exigir, y acompañar, en especial en esta situación de crisis”.

El proyecto que le da un respiro al turismo en medio de la pandemia, busca implementar “medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad por 180 días, prorrogables por el Poder Ejecutivo”, según el artículo primero. “Paliar el efecto económico, social y productivo en el turismo en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia”, explica la finalidad de esta ley. Con todo esto se crea el Plan de Reactivación del Turismo “con el objeto de sostener y fomentar el empleo y promover la reactivación de la actividad”.

Algunos diputados de Juntos por el Cambio aprovecharon su vuelta a la Ciudad de Buenos Aires no solo para ir al Congreso. El presidente de la UCR y diputado Alfredo Cornejo visitó el estudio de TN para entrevistarse con Alfredo Leuco y luego fue al programa de Viviana Canosa en Canal 9, sin haber intervenido en el debate parlamentario. Mientras la discusión en el recinto seguía, Sergio Massa se reunió con el líder del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR). La intención del encuentro era llegar a un acuerdo para destrabar la situación, pero tampoco pudieron termina de eliminar las diferencias.

El segundo tema que estaba en el orden del día era el aumento de las multas a la pesca ilegal en el territorio nacional. El proyecto define las penas por estos delitos en Unidades Pesca (UP), cada una “equivalente al precio de un litro de combustible gasoil”. La multa máxima será mil UP y máxima de 3 millones de UP, según la gravedad de la infracción. También define que “los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor”

Informe: Antonio Riccobene