Alfredo Casero, fuera del Congreso, como en un sketch de Cha cha cha 

El show de Juntos por el Cambio ahora tiene animador. Mientras adentro del Congreso una fracción de diputados opositores quería forzar la realización de sesiones presenciales, desoyendo el protocolo y las medidas de prevención sanitarias, afuera estaba Alfredo Casero, el comediante que saltó a la fama en Cha cha cha, quien arengaba a un grupo de manifestantes para que no respeten las medidas de aislamiento, ni siquiera en el caso de los adultos mayores. Para cerrar su discurso, el humorista parodió una llamada telefónica en la que insultó al presidente Alberto Fernández.

“Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan, no creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, bramó Casero rodeado de un pequeño grupo de personas que ondeaban banderas argentinas y hacían sonar algunas cacerolas que llevaron desde sus casas.

El actor hizo pública su oposición al kirchnerismo en numerosas ocasiones, siendo la más memorable de ellas la entrevista con Alejandro Fantino en 2018 cuando se puso a gritar: “¡Queremos flan!”. Esa vez también prometió fundar “el movimiento #NSB (No Somos Boludos)”.



Durante la madrugada del miércoles, Casero se sumó al grupo de personas que se reunieron afuera del Congreso para manifestarse en contra del Gobierno y la Reforma Judicial, entre otras consignas.

El humorista dio un encendido show en el que contó que habló con una manifestante de 80 años que le dijo que “tenía miedo”. “Al poco tiempo, al ver la gente en la calle, dejó de tener miedo y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo”, siguió Casero mientras su público lo vitoreaba.

El creador de “queremos flan” le propuso a las personas “hacerle una llamada a Alberto (Fernández)”. “Vamos a decir ‘Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto’, cinco veces. Uno sólo va a decir ‘¿qué?’. ¿Te animás a decir qué?”, preguntó a un señor que aceptó gustoso. Una vez que hicieron la llamada y el voluntario del público contestó “¿qué?”, todos juntos gritaron: “¡Andá a la puta que te parió!”.