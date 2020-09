La doble respuesta de Alberto Fernández al show del macrismo en el Congreso

El presidente Alberto Fermández cuestionó duramente la postura de la oposición con respecto a la sesión que se desarrolló el martes en la Cámara de Diputados, luego que Juntos por el Cambio bloqueara todo tipo de diálogo con el oficialismo. "No podemos ideologizar la pandemia", expresó. Primero lo hizo en su discurso por el Día de la Industria y luego retomó el tema por la noche en el programa A dos voces.



En el medio, toda la prensa opositora aprovechó una expresión poco clara del Presidente para difundir la increíble "noticia" de que Alberto Fernández estaba de acuerdo con Juntos por el Cambio en considerar que el martes no había sido aprobada la ley de apoyo al sector turístico. La absurda operación consiguió el obvio respaldo de algunos diputados opositores y motivó una reunión del Presidente con Sergio Massa y Máximo Kirchner, pero terminó de disolverse por la noche cuando Marcelo Bonelli le preguntó sobre el show opositor.

--Ayer la única conclusión que yo saqué fue lo que dije esta mañana al celebrar el día de la industria -- empezó a responder el Presidente.

--Qué pasó, ¿se equivocó? --lo interrumpió Bonelli

--No, por ahí no fui del todo claro.

--Porque pareció que decía que la ley no se hubiera sancionado, pero la ley se sancionó.

--La ley se sancionó, pero lo que dije es que no fue por voluntad de la oposición --explicó su posición Fernández--. Lo que la oposición hizo ayer fue tratar de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo, que es el sector más afectado por la pandemia. Se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión. Lo que pasó ayer dejó en claro dónde está parado cada uno, porque ayer no se votaba una ley que beneficiaba a alguien en particular, alguien cercano al gobierno. Era una ley que beneficiaba a quienes peor la están pasando.

En su discurso frente a los industriales había mostrado la misma sintonía. "Argentina vive en democracia y necesita instituciones funcionando. Vayan al Congreso y digan lo que quieren decir. Díganlo virtualmente o presencialmente, pero digan también de qué lado se han parado. Así, se paran en el lugar donde la Argentina se frena", manifestó el Presidente. Y agregó: "Digan que se oponen a la ley de turismo. Nosotros queremos que la Argentina avance con todos los cuidados que la pandemia exige, porque estamos muy lejos de haber superado el problema".

Sobre este punto, el primer mandatario hizo hincapié en el duro momento que atraviesa la Argentina por el coronavirus: "La pandemia no podemos ideologizarla porque se perjudica a los que peor están y necesitan una solución". Es por ello que reafirmó su actitud de "diálogo" y "búsqueda de consenso" con la oposición.



Además, recordó que el objetivo de la sesión era "darle soluciones a quienes viven del turismo, que la están pasando mal" y cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio por considerar que "va en contra" de esa meta.

El jefe de Estado participó de este acto en el Centro de Operaciones de Sinteplast, junto al presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien anunció un paquete de medidas de reactivación productiva de cara a la pospandemia.



El show del Congreso

Juntos por el Cambio protagonizó una puesta en escena durante el debate por la sesión de este martes en la Cámara de Diputados. El espacio de la oposición quiso sesionar en forma presencial, en rechazo a la convocatoria virtual realizada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa y después de ocho horas de reunión de Labor Parlamentaria, se negó a participar de la sesión que finalmente se realizó sin su presencia.

La decisión de Juntos por el Cambio de llevar a más de 90 diputados y diputadas a una sesión presencial se dio en el peor momento de la pandemia, contra las recomendaciones de los epidemiólogos e incluso de los y las trabajadores del Congreso que se negaron a trabajar bajo esas condiciones. Para el oficialismo, detrás de este comportamiento está la órden del ex presidente Mauricio Macri.



Más allá de la discusión por la prórroga de las sesiones virtuales, los ex Cambiemos en realidad se niegan a tratar proyectos que no resultan de su interés, como el caso de la reforma judicial o el aporte extraordinario a las grandes fortunas.

En la madrugada de este miércoles, Diputados convirtió en ley el proyecto de auxilio al Turismo y aprobó el que aumenta las penas a la pesca ilegal, en una sesión mixta que llevaron adelante el Frente de Todos y algunos bloques provinciales. Ante la actividad legislativa, Juntos por el Cambio anticipó que pedirá su impugnación judicial por considerar que debía ser presencial.



Los proyectos fueron aprobados con los votos del Frente de Todos, los representantes de los gobiernos provinciales de Córdoba, Rio Negro, Misiones y Neuquen, y otros diputados de bancadas minoritarias.

Ley de Reactivación del Turismo

El proyecto de auxilio al Turismo se aprobó con 127 votos a favor y 2 abstenciones.Entre sus alcances, la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional apunta a aplicar distintos beneficios fiscales y líneas de crédito para empresas y trabajadores del sector. Asimismo, establece medidas de promoción e incentivo para los consumidores.

Entre otras medidas de apoyo al sector, impone la extensión del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción hasta diciembre próximo, con posibilidades de prolongar estos pagos hasta junio de 2021. También posterga el pago de los aportes patronales y de otros impuestos, congela las tarifas de los servicios y prevé un fondo de 16 mil millones de dólares para financiar el 50% de la compra de servicios turísticos, a través del Banco Nación.

Servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte vinculado a la actividad, profesionales y guías de turismo, centros turísticos, gastronomía, son algunos de los destinatarios de esta ley.

"Esto es un primer paso porque ahora todas estas herramientas que la ley prevé van a tener que ser implementadas por cada uno de los ministerios y las secretarías del Estado", expresó Graciela Fresno, presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

Media sanción para la Ley de Pesca

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca, con el objetivo ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino.



Con esta iniciativa, el Gobierno busca combatir las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones previstas antes de la reforma en debate quedaron desactualizadas porque datan de hace más de veinte años.



El proyecto propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.



De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.



A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.