Coronavirus: las nuevas versiones de iOS y Android tendrán un rastreo de contactos para evitar contagios

Apple y Google van a integrar en sus celulares sistemas de rastreo de contactos para hacer un seguimiento de los contagios de coronavirus. Las futuras versiones de iOS y Android, los sistemas más utilizados en los smartphones, contarán con una aplicación que notificará a quien haya estado expuesto a la covid-19.

Las dos compañías tecnológicas estadounidenses lanzaron en abril una herramienta para que los dueños de celulares equipados con ambos sistemas pudieran compartir informaciones con aplicaciones creadas por autoridades sanitarias, a través del Bluetooth. Ahora ambas empresas decidieron agregarla en los softwares desde fábrica.



Esas aplicaciones permiten avisar a sus usuarios si estuvieron en contacto con otro usuario contagiado por el coronavirus en los días anteriores. No utilizan GPS para ubicación y no piden ningún permiso fuera de lo normal. Tampoco comparten nombre de contacto, número de teléfono, dirección o datos adicionales para evitar el riesgo de dar información sensible del usuario.

¿Cómo funciona?

Los celulares generan claves aleatorias a diario. A través de Bluetooth, los móviles se comunican almacenando esos códigos aleatorios que servirán luego como rastreo. Para que pueda funcionar, la aplicación tiene que estar instalada y activada en ambos celulares que hayan estado cerca para que puedan transmitirse estos códigos.

Si alguien dio positivo de Covid-19, podría notificarle a todos aquellos con los ha estado cerca en los últimos días con un simple alerta. Por ejemplo, si estuviste en un bar, se le podría avisar a todos aquellos que estuvieron cerca del potencial riesgo de haber contraído el virus. Siempre y cuando hayan estado con la aplicación activada.

El usuario que reciba la notificacion no sabría de quién proviene el alerta ni en qué momento se habría producido el contacto para cuidar la identidad del que emite la notificación. Además, le llegaría una serie de recomendaciones a seguir a modo de protocolo por riesgo de contagio.

Cabe destacar que los dueños de los dispositivos tendrán que aceptar la activación de esa herramienta, sus términos y condiciones, para que funcione.