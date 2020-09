Georgina Hassan: Concierto en vivo por streaming

“Niña, viaja con el candil de la alegría/ Jazmín de deseo/ sea tu vida”. Como un amuleto imaginó Georgina Hassan esta canción, Jazmín de deseo, una de las que cantará mañana, sábado 5 de septiembre, en su recital “En viaje”, que se emitirá en www.cruza.live, Youtube y Facebook. “Mi brújula es lo que me va pidiendo el camino, esta propuesta de En viaje es la síntesis de cómo he vivido la vida y la música, como una viajera, es lo que dice Michael Onfray, en el libro Teoría del Viaje. Siento que en la música también es una elección, pasar la música como turista o hacer la música como viajera. A mí me gusta mucho viajar de esa manera, preparar la ruta de viaje, ir sabiendo por qué lugares voy a querer ir, pero a veces desviar el camino para otro lado, porque me enamoro de un pueblo chiquito. Esta es una metáfora de lo que me pasa con la música”, dice Georgina Hassan ya demostró su sensibilidad con discos como flores perennes. En Madreselva, el último hasta ahora, musicalizó a poetas argentinas como Susana Thenon (Canto Difuso es una canción para tener siempre cerca) y Diana Bellessi, entre otras menos conocidas. Antes había dejado su sello de singular calidez en Tornasol, Como respirar, Primera Luna. Compositora y cantante, Georgina Hassan tenía un disco para empezar a grabar cuando llegó la pandemia, y le llevó un tiempo salir de la introspección. En viaje es la feliz manera de salir al mundo.

El concierto tendrá dos horarios: a las 17 y a las 21, y contará con invitades especiales como Marta Gómez, desde Colombia; Erik Manouz, de Alemania y Daniel Cantillana, de Chile. Además, durante el concierto, va a haber un chat abierto para que el público pida canciones. “Es una invitación, ya que estamos en este momento de no lugar, porque la pandemia nos ha hecho conocer esto de la no presencia física, de usarla a nuestro favor en el sentido de poder subirte al viaje desde cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia también, porque el concierto va a ser abierto a todo público, sin entrada paga. Proponemos que quienes puedan hagan un aporte voluntario, pero queremos que puedan acceder todos y todas, quienes sientan el deseo”, dice. Georgina Hassan trío lo integran también Pablo Fraguela en piano, acordeón y dirección musical y Rafael Delgado en violoncello.

En los primeros tiempos de la cuarentena, Georgina se abstuvo de conciertos por streaming y otras interacciones. Hace poco volvió a compartir su música. Primero fue Nocturno, una serie de dos canciones que lanzó por su canal de Youtube en referencia a ese horario en el que el ruido se aquieta y puede quedarse sola, en el estudio. Después vino el concierto. “Como no podemos desplazarnos, pensé en buscar una manera de viajar que sea a través de la música, de las historias de las canciones. A mí me pasó eso durante la cuarentena, que leer un libro o escuchar algunas canciones me da un aire, un horizonte, un espacio y un vuelo que uno no tiene en estos momentos”.

La noche es el espacio de su nuevo disco, el que quedó en suspenso, como tantas otras cosas. “Tal vez el disco vaya cambiando porque a mí lo que me pasó, lo que me fue pasando desde hace un año que nacieron este puñado de canciones, es que la mayoría las compuse de noche. Lo que me pasa a mí en la noche es que me conecto con algo muy profundo. Cuando comenzó la pandemia, muchas veces durante el día uno tiene muchas distracciones, y hay mucho mandato de seguir siendo productivo, de seguir para adelante. Siento que cuando llega la noche y el silencio y de pronto tus seres queridos están en la cama durmiendo y vos te levantás, y vas a tu estudio, ahí te encontrás con la desnudez, con el despojo y todo lo que te mueve esta nueva situación del encierro”, relata y completa: “La creatividad, el momento de escribir, de leer, se me amplió mucho en la noche y por eso pensé en este ciclo de nocturnos, que en principio son videos que fui subiendo a YouTube. La invitación fue a musiques amigues de diferentes lugares, unir nuestros momentos de nocturnidad y desde ese lugar construir una canción en común a pesar de la distancia”, cuenta.

Y si de nocturno se habla, en el recital elige hacer una canción para una noche libre para todes. “Jazmín de deseo es una canción que escribí pensando en todas las mujeres, mujeres niñas, con el deseo de que algún día podamos caminar libres, sin miedo. La pienso como si uno pudiera atar una cinta de color roja a una muñeca de alguien y darle una protección. Es una canción amuleto y va a estar en el concierto, la voy a cantar, porque tiene mucho que ver con otra cosa que dejó muy al descubierto la pandemia, que es la violencia hacia las mujeres, los femicidios, todo esto que es convivir con quienes oprimen, con quienes violentan”, dice con su voz musical que siempre encuentra la forma de –como canta en Corteza-- “si el dolor te despierta/ habrá que encender la vida”.