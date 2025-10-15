Aunque Talleres atraviesa su peor momento desde que volvió a Primera, su presidente Andrés Fassi se animó a sacar pecho en la previa del partido de este sábado ante River en Córdoba, apuntando contra el mal momento de Franco Armani en el arco millonario.

"Hay que patearle", verdugueo el dirigente en un cruce con hinchas de la T que filmaron el intercambio y terminó haciéndose viral en redes sociales.

Armani viene de de un mal partido en la derrota ante Sarmiento en el Monumental, cuando dio un rebote de una pelota que se iba afuera y habilitó el gol del chileno Iván Morales, encima de caño. De todos modos, el uno campeón del mundo está lejos de ser el responsable del mal momento de River, que suma cuatro derrotas seguidas en el Clausura y seis si se incluyen las dos ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Talleres, por su parte, está mucho peor: sólo cuatro puntos lo separan del último puesto en la tabla anual, castigado con el descenso, mientras que Fassi viene lidiando con numerosas críticas e incluso protestas de los hinchas cordobeses por su manejo del club.

El partido entre Talleres y River se estará jugando este sábado desde las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes.