Massa denunciará en la Justicia las amenazas que recibió durante la sesión del martes

La extensa jornada del martes en la Cámara de Diputados no solo expuso la tensión entre las fuerzas políticas sino que también dejó al descubierto algo que viene sucediendo en el Congreso: la aparición de presiones sobre las y los legisladores. Fue el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien reveló que recibió amenazas y adelantó que irá a la Justicia.

“Además de paciencia voy a tener que cambiar mi celular, porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y me están mandando mensajes”, reveló durante la sesión, cuando informó que recibió más de 460 mensajes de remitentes desconocidos. "Qué nivel bajo de algunos dirigentes", agregó

La máxima autoridad de la Cámara baja presentará este miércoles una denuncia ante la Justicia por las amenazas intimidatorias vertidas en su contra y de su entorno familiar, luego que se difundiera su contacto en las redes sociales, mientras se realizaba la sesión virtual para tratar los proyectos de reactivación del turismo y de multas sobre la pesca ilegal.



Fuentes allegadas al titular del cuerpo señalaron que Massa pedirá que se investigue quiénes realizaron esas amenazas a él y a su familia, en las que se incluyeron imágenes de sus hijos. El dirigente entregará a la Justicia las capturas de pantalla de los mensajes intimidatorios.

A pesar de la tensión que se vivió en el recinto entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo, repudió esas amenazas a través de Twitter, mensaje que fue agradecido por Massa.



"Quiero expresar mi solidaridad a Sergio Massa, a su esposa Malena y a toda su familia, ante las graves amenazas que sufrieron. La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso", señaló Ritondo.

"Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la Justicia investigue", había adelantado Massa durante la sesión.



En la ocasión, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodríguez impulsaron la aprobación de una declaración para repudiar los actos intimidatorios contra Massa.

El antecedente del Senado

No es la primera vez que las y los integrantes del Congreso denuncian situaciones de presión y amenazas. Lo mismo sucedió en el Senado la semana pasada, durante el debate por la reforma judicial.

"Se han creado dos cuentas que han publicado los teléfonos particulares, en mi caso de la casa de mis padres, y direcciones de todos los senadores que estamos defendiendo este proyecto de reforma judicial", denunció la senadora por el Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti.

Asimismo, la senadora también criticó las amenazas que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del periodista Eduardo Prestofelippo, quien a través de su cuenta de Twitter le advirtió que no iba "a salir viva de este estallido social".

La Justicia Federal de Córdoba imputó esta semana a Prestofelippo por amenazas e incitación al odio y la violencia. La medida fue dispuesta por el fiscal Maximiliano Hairabedian.