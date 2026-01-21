Manos prehistóricas que cambian la historia

La primera historia contada en imágenes se dibujó en Indonesia hace 67.800 años

MADRID, 21/01/2026.- Plantillas de manos con dedos estrechos halladas en una cueva de Sulawesi, Indonesia. Cedida por Ahdi Agus Oktaviana, investigador especialista en arte rupestre de la agencia nacional de investigación e innovación de Indonesia (BRIN por sus siglas en inglés). La historia más antigua contada en imágenes conocida hasta ahora se dibujó en una cueva de la isla de Célebes (Sulawesi, en el idioma local), en Indonesia, y data de hace al menos 67.800 años. Se trata de la plantilla de una mano, rodeada de otras figuras pintadas más recientemente, y es 15.000 años más antigua que el anterior hallazgo arqueológico hallado en la misma cueva de Indonesia. EFE/Cedida por Ahdi Agus Oktaviana (BRIN por sus siglas en inglés). -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

(Ahdi Agus Oktaviana/EFE)