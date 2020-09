"Freaks, eres de los nuestros": superhéroes del montón

Freaks, eres de los nuestros 5 puntos

Freaks - Du bist eine von uns, Alemania, 2020.



Dirección: Felix Binder.

Guion: Marc O. Seng.

Duración: 92 minutos.

Intérpretes: Cornelia Gröschel, Tim Oliver Schultz, Wotan Wilke Möhring, Nina Kunzendorf, Frederic Linkemann.

Estreno en Netflix

De origen alemán, Freaks, eres de los nuestros funciona como nota al pie de las historias de superhéroes. De presupuesto modesto, la película dirigida por Felix Binder recurre a los efectos especiales apenas necesarios y reniega de la espectacularidad y destrucción a gran escala, característica de las películas de superhéroes “tradicionales”, para narrar la asunción de sus superpoderes por parte de una chica como cualquier otra, a quien hasta ese momento los representantes de las fuerzas sociales había convencido de que padecía de una enfermedad. Es, por lo tanto, una fábula de empoderamiento, en la que como en las historias de Stan Lee se aclara que todo superpoder conlleva una responsabilidad, cuestión de que no se convierta en superdestrucción.



Cuando Wendy (la sensible Cornelia Gröschler, perfecta para el papel) que acaba de recibir un aviso de desalojo, pide un aumento a su jefa en un negocio de comidas rápidas, ésta --un urso que la trata como a una cucaracha-- la amenaza con bajarle el sueldo. Casada y con un hijo, Wendy es el característico personaje (alter ego del espectador, se supone) a quien el mundo pasa por encima, y no halla la forma de evitarlo. Sin embargo, un episodio de su infancia entra dentro de la categoría de lo extraño, para decir lo menos, y un desconocido reconocerá en ella a una superdotada. A su vez, un compañero de trabajo llamado Elmar (Oliver Schultz) descubre algo semejante a Wendy --aunque no en relación con la fuerza física, sino con el dominio de la energía eléctrica-- y juntos abandonarán la medicación prescrita por una psiquiatra, que en lugar de compensarlos tal vez quiera reprimir sus poderes especiales.

Dentro de las fábulas de superhéroes, Freaks, eres de los nuestros (frase con la que se cierra la extraordinaria Freaks, de 1932), podría tomarse como desprendimiento de la saga X-Men, en tanto ve a sus protagonistas como “distintos”, segregados por la sociedad. Pero no es exactamente una historia de superhéroes, ya que aquí los “freaks” no acometen una gran causa, como podría ser la de salvar a la humanidad, sino simplemente la autodefensa, que les permita sobreponerse a los que quieren pasarlos por encima. O abusar de ellos: en una escena callejera, Wendy se defiende de un intento de violación, revoleando a su potencial victimario por los aires. Como Batman: El caballero de la noche asciende, la película de Felix Binder es autoconsciente: en un momento Wendy le señala a Elmar que ellos no están allí para grandes gestas. La referencia a los demonios alemanes no está ausente: cuando Elmar le sugiere a Wendy que adopte Valquiria como apodo de superheroína, ella comenta que suena demasiado nazi.

Freaks, eres de los nuestros es también un cuento moral: mientras que Wendy ejerce el autocontrol, Elmar se deja arrastrar por la megalomanía, deviniendo un personaje esencial a las historias de superhéroes. Renegando del grandeur, esta película que puede verse en Netflix incurre en el defecto contrario: peca de pequeñez, quedando atrapada --como le sucede a su heroína-- en límites autoimpuestos.