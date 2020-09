"Lo importante es la conciencia sanitaria de los jugadores"

Guillermo Schneebeli, médico del plantel de Tigre, afirmó este miércoles que "el riesgo cero no existe" dentro de las "burbujas" sanitarias que implementaron varios clubes del fútbol argentino, y sostuvo que "lo importante es la conciencia de los jugadores" para evitar contagios de coronavirus.

"El riesgo cero no existe, lo importante es la consciencia sanitaria de los jugadores. Ellos tienen que saber la importancia del barbijo, del alcohol en gel y de no compartir nada. Están cumpliendo con todo lo que se les impone", señaló Schneebeli.

El defensor Brian Leizza dio positivo de Covid-19, según anunció el martes el club de Victoria, por lo que "se encuentra aislado" para respetar el aislamiento obligatorio que indica el protocolo. "Decidimos aislar a los futbolistas en sus habitaciones y esperar 24 horas. Como todo el resto dio negativo, la idea es empezar a entrenar en grupos individuales", explicó el médico.

El de Leizza es el cuarto caso en Tigre, ya que previamente dieron positivo antes del inicio de la pretemporada Iván Bolaño y Diego Morales, mientras que a principios de junio Agustín Cardozo fue el primero en contraer la enfermedad. "Uno puede hacer la cápsula y tener en cuenta todo, pero si no hay educación sanitaria de jugadores, cuerpo técnico y toda la delegación, y no se cumplen con las normas, no va a servir. Queda en cada uno si lo cumple o no", agregó.

Tigre, uno de los cinco equipos argentinos que participará de la Copa Libertadores, retomará los entrenamientos el próximo sábado.