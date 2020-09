Inevitables

TEATRO

Los corderos

A la casa de la familia que componen Tono, Berta e hija es llevado un hombre atado y con los ojos vendados. No se sabe por qué. En el lugar solo están Berta y la hija. El que llega, de esta manera abrupta y forzada, es un amigo que reaparece así en la vida de esta familia después de veinte años. Costumbrismo perverso, realismo sin magia, terrenal y sucio: así es como Daniel Veronese elige enmarcar su obra, que está basada en una acción deliberada, pensada para ilustrar funcionamientos micropolíticos familiares cíclicos, inmutables, que se acaban y se cierran en sí mismos, puertas adentro. Los personajes son cinco, ninguno de ellos positivos o negativos, ya que todos son corderos finalmente, todos merecen su momento de piadosa atención y clemencia. Con iluminación de Sebastián Blutrach, vestuario de Valeria Cook y escenografía de Franco Battista, el registro documental de la obra responde a la puesta que se presentó en el Cervantes durante las temporadas 2015 y 2016. Con Flor Dyszel, María Onetto, Gonzalo Urtizberea, Diego Velázquez y Luis Ziembrowski.

Del viernes 11 al domingo 13, por Cervantes Online. Gratis.

Charlas del fin del mundo

Ademas de la reciente edición de Femenino masculino, un volumen en el que reúne cinco obras propias que giran en torno a la pregunta ¿qué es ser un hombre y qué es ser una mujer?, la dramaturga y guionista Agustina Gatto presenta un programa de entrevistas que se pretende como registro de los tiempos que corren. Han participado actores, guionistas, dramaturgos y directores, con los que Gatto charla tanto sobre sus carreras como sus procesos creativos en cuarentena. Con Leonardo Sbaraglia, Fernando Spiner, Pablo Solarz, Daniel Hendler, Diego Gentile, Daniel Veronese Martín Piroyanski y otros.

Disponible en su canal de YouTube.

MÚSICA

Vivo en piyama

Con un título que es al mismo tiempo un resumen de la cotidianidad en cuarentena y de las circunstancias de su grabación, acaba de salir el nuevo disco de Marina Fages, artista visual, compositora, multi-instrumentista e intérprete, que es parte de la nueva generación de músicas argentinas. Vivo en piyama contiene versiones íntimas de sus temas, cantados de manera suave y precisa para que se conviertan en un arrullo entrelazado, como tratando de aplacar o dormir a un monstruo que desea salir de su encierro. Grabadas en video y audio en su estudio de pintura, donde en estos meses la artista está gestando nuevas imágenes pintadas en óleo (Fages además de música desarrolla una extensa carrera activa como artista plástica y muralista), su repertorio recorre temas incluidos en sus tres discos de estudio anteriores, y dos covers: el clásico paraguayo “Recuerdos del Ypacaraí”, y una deliciosa versión acústica de “Nuestras fronteras”, un tema de la banda punk Eterna Inocencia, de la que Fages siempre se ha confesado fan.

La memoria de un beso

“Aunque Trueno nos diga que el rock ya no es nuestro/ te quiero mostrar lo que tengo”, canta Lucas Martí en un tema que es firme candidato a la balada del año, que forma parte de lo que el ex A Tirador Láser presenta como un trabajo bautizado como Instalbumgram. Sin embargo, está disponible en todas las plataformas digitales, en las que Martí se muestra más que activo musicalmente, presentando canciones con cantantes femeninas --su especialidad, proyecto Varias Artistas mediante-- y subiendo videos en su canal oficial de You Tube. Pero las palmas se las lleva este “La memoria de un beso”, ideal para escuchar, como dice la letra, “entre cosas perdidas y el fin de una vida/ futuros que son obsoletos”.

ONLINE

High Score

Quienes hayan pasado los cuarenta y pico recordarán el placer único, incomparable de ingresar a un salón de videojuegos con billetes en el bolsillo. O la visita a la casa de ese compañero de escuela y orgulloso poseedor de una consola Atari. Esta serie documental disponible en Netflix recupera las historias de los creadores de juegos legendarios como Space Invaders, Pac Man, Donkey Kong y Tetris, entre otros que quedaron en la historia de los grandes fracasos, entrelazando entrevistas actuales con material de archivo de gran interés. Al mismo tiempo, a las batallas corporativas entre gigantes como Nintendo, Capcom y Sega se les suman los relatos de los primeros gamers y la poco conocida epopeya de los fabricantes de chips que hacían mucho más difícil poder pasar los niveles, seres en las sombras amados por los dueños de locales de fichines. Los seis capítulos recorren exhaustivamente la historia primitiva de los videogames, desde finales de los años 70 a la revolución 3D de comienzos de los 90.

Buffy, la cazavampiros

En 1992 se estrenó en todo el mundo un largometraje que nadie imaginó como punto de partida de una franquicia y un universo fandom ilimitado, pero cinco años más tarde la serie de televisión homónima de la señal WB terminó conquistando a una ingente cantidad de seguidores. Con Sarah Michelle Gellar en el rol titular interpretado en el film por Kristy Swanson, las siete temporadas de Buffy the Vampire Slayer –que la plataforma Prime Video de Amazon acaba de sumar a su oferta– sigue a la heroína titular, Buffy Summers, último ejemplar de una extensa línea de cazadoras de seres de la oscuridad. Cero consumo irónico para una creación que ha logrado llegar a las páginas de los papers académicos más rigurosos.

CINE

Corsario

Raúl Perrone, tal vez el director argentino más rabiosamente independiente, continúa investigando y llevando al límite las posibilidades narrativas y audiovisuales en su filmografía. Este “poema” –como el mismo realizador lo describe–comienza con una audición en un living, una lectura de una poesía de Dylan Thomas, y continúa con la presencia permanente del “Pasolini de Ituzaingó”, suerte de alter ego del gran artista italiano. Filmada mediante un proceso de fotografía estenopeica, que le brinda a la imagen un particular look ajado y neblinoso, los versos inflamados y pulsantes del francés Paul Verlaine acompañan al protagonista en sus conversaciones y paseos con jóvenes del conurbano, ragazzi de la zona sur del conurbano. La película –que puede verse en la sección de estrenos de la plataforma CineAr– es la última en una serie de creaciones que bucean en las aguas de un arte perdido, el cine silente, aunque aquí las palabras tienen un peso específico esencial e irremplazable.

Hitchcock X 13

Hace un par de semanas, Psicosis –una de las películas más famosas en la historia del cine– cumplió sesenta años. Para festejarlos, la plataforma HBO Go armó un paquete especial integrado por nada menos que trece largometrajes del gran director británico, el “maestro del suspenso”. En copias relucientes, pueden apreciarse algunas de sus producciones de los años 40 –Saboteador, La sombra de una duda y La soga–, esfuerzos tardíos como Trama macabra y la deliciosamente brutal Frenesí, y varios de sus títulos más exitosos: Los pájaros, Vértigo, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado y, desde luego, Psicosis. Un verdadero festín diabólico de tensión, humor negro y genio cinematográfico.

TV

Vida perfecta

Producida por Movistar+, creada y coprotagonizada por Leticia Dolera (Requisitos para ser una persona normal), esta serie española tuvo varios premios internacionales en certámenes del ramo y un buen recibimiento en su país de origen. La historia sigue a tres treintañeras, interpretadas por Dolera, Aixa Villagrán y Celia Freijeiro, luego de que una de ellas queda embarazada “por error” y se decide que la mejor opción personal es una mudanza a la casa de su hermana. Drama de existencias modernas, la historia recoge en sus criaturas de ficción varias ansiedades, temores y deseos de la mujer en el siglo XXI. Aunque parezca una versión ibérica de Sex and the City, aquí la comedia romántica le cede el espacio a un humor anclado en realidades íntimas. “Lo que he intentado es hacer una serie honesta sobre cómo nos enfrentamos a las expectativas con las que crecemos: lo que entendemos que debe ser la familia, la pareja, el éxito, el papel de las redes sociales”, declaró su creadora.

Viernes a las 23.35, por HBO.

What We Do in the Shadows

Fox comenzará a emitir este martes la segunda temporada del spinoff televisivo de Casa vampiro, la película del neozelandés Taika Waititi que se transformó en un gran éxito del cine independiente mundial. Guillermo (Harvey Guillén) pasó toda la S01 intentando transformarse en un vampiro, luego de diez años al servicio de Nandor (Kayvan Novak), y el primer capítulo de esta nueva entrega comienza con un misterio. ¿Dónde está el fiel y pobre sirviente del amo de la casa? Las sorpresas no tardan en llegar: la historia ahora incluye a un importante y vengativo cazador de chupasangres, dispuesto a todo con tal de acaba con las criaturas de la noche.

Martes a las 23.30, por Fox Premium Series.