Al menos trece senadores de Colombia dan positivo de coronavirus tras una sesión presencial

Al menos trece senadores de Colombia dieron positivo de coronavirus luego de una sesión presencial. Así lo informó el propio Congreso colombiano, al aclarar también que hay otros cinco legisladores "a la espera de resultados".

La fatídica sesión tuvo lugar la semana pasada, cuando los senadores fueron hasta el Congreso Nacional para elegir al nuevo procurador general y a uno de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hasta el momento, la mayoría de las sesiones se venían realizando de manera remota, debido a la pandemia, que ya provocó 641.574 contagios y 20.618 fallecidos en el país americano.

Según indicaron en un comunicado, en el Senado se había puesto en práctica "un estricto dispositivo de seguridad sanitaria con el fin de evitar contagios de los funcionarios y contratistas de la corporación”. El texto agrega que en la entrada del edificio se instaló un control “riguroso” y entregaron a los asistentes elementos como gel, mascarillas y alcohol. Además se organizaron cuatro salones para garantizar la distancia física de dos metros. Pese a toda esa organización, los contagios se expandieron en el Parlamento.



El Ministerio de Salud de Colombia informó este jueves 8.235 nuevos casos y 270 víctimas fatales. En su último parte, además, las autoridades informaron que la mayoría de los casos diagnosticados corresponden a la ciudad de Bogotá, que con los últimos 2.931 positivos, tiene un total de 219.585.

Situación epidemiológica

Colombia entró en confinamiento el 25 de marzo, dos semanas después de registrar el primer caso positivo. Pese al aumento sostenido de casos, el aislamiento comenzó a flexibilizarse a partir del 27 de abril debido a la emergencia económica de gran parte de la población.



Debido a la gran cantidad de excepciones autorizadas, la necesidad de sustento de cientos de miles de trabajadores informales y cierta indisciplina social, el número de contagios incrementó de forma significativa y varias ciudades están al borde del colapso sanitario por la creciente demanda de camas de terapia intensiva.

El epidemiólogo y docente Jorge Martín Rodríguez afirmó que “el problema” se produjo a partir de “las medidas de relajamiento, de desconfinamiento”, que aumentaron la cantidad de contagios “de una manera geométrica, exponencial”.



No obstante, admitió que Colombia “es uno de los países más desiguales del mundo, donde no hay una renta básica, no hay un soporte, y la gente tiene que salir” a procurarse el sustento.

Colombia se encuentra en el puesto seis de países con mayor cantidad de infectados. Los otros cinco son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Perú.