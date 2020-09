Deben aportes municipales a los bomberos y ofrecen pagarles la mitad

El Ejecutivo Municipal llevará hoy a los cuarteles de bomberos voluntarios de la Capital salteña una oferta de pago del “Fondo de Ayuda a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios”, establecido por ordenanza y cuyo monto se vio reducido a la mitad.

La demora en la remisión de esos fondos, fijados en 150 mil unidades tributarias, a distribuir entre los cuatro cuarteles de bomberos voluntarios de la Capital, se conoció después de una reunión entre el secretario de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Daniel Amador, y el Jefe del Cuartel del Bomberos Voluntarios “Martín Miguel de Güemes”, Walter Chávez.

En ese encuentro, Chávez fue a plantear su preocupación por la demora en la remisión de esos fondos que resultan vitales para la actividad de prevención, protección, pero principalmente combate de incendios.

Muy molesto después que le anunciaron que le podían pagar solo la mitad de lo que corresponde, Chávez habló indignado con los medios locales, atribuyó al secretario Amador desconocer lo que hacen los bomberos y describió otra situación similar con el aporte municipal de combustible.

También habló durante la segunda parte del plenario sobre el Plan de Movilidad que organizó el Concejo Deliberante. Allí fue convocado para exponer sobre las implicancias de las obras de ciclovías en el desplazamiento de equipos de emergencia. En su exposición, dijo que “en la ciudad hay cuatro cuarteles de bomberos voluntarios, lo que implica unas 200 personas dispuestas para emergencias y que lamentablemente parece ser que la Municipalidad no le da prioridad a quienes diariamente trabajamos en dar respuestas a la emergencia. "Sin ninguna duda la ciclovía va a significar un entorpecimiento al desplazamiento de unidades y creemos que hay otras opciones para hacer ciclovías“, dijo Chávez.

Y se preguntó después: “¿cuánto nos cuesta la ciclovía a los que vivimos en la ciudad de Salta? ¡cuesta un millón de pesos el kilómetro!", se respondió enfático. "Pero hoy el contador Amador nos hizo una propuesta de pago del fondo de ayuda con el 50 por ciento de lo que nos corresponde, lo cual no vamos a aceptar de ninguna manera y se lo dijimos; en esta pandemia la bicisenda no es una prioridad y el señor Amador nos contestó que la prioridad está puesta en salud, que la Municipalidad está dando 30.000 a 70.000 platos calientes”.

“Nosotros, todo el grupo de bomberos atendimos 54 emergencias en un solo día. En la pandemia es necesario apoyar a y fortalecer a los sectores vulnerables, pero la bicisenda no es una prioridad y desde el Ejecutivo municipal no pueden retacear los fondos que están establecidos por ordenanza. No pedimos para nosotros, es para ustedes, para el vecino y para el propio contador Amador”, dijo Chávez. Reclamó finalmente que los bomberos “deberíamos haber estado incluidos en el proyecto de movilidad urbana para poder aportar y opinar”.

Las consultas al Ejecutivo municipal por esta polémica fueron derivadas al asesor político de la Municipalidad, César Álvarez.

El funcionario dijo que “no se les reduce nada; hay una ordenanza y dos resoluciones, en las que hay dos variantes distintas para hacer el cálculo acerca de cuánto contribuye el municipio, aparte de los 200 litros de gasoil”.

Álvarez afirmó que “nunca se dijo que la Municipalidad no va a pagar, lo que queremos hacer es algo similar a las administraciones anteriores, que es pagar en cuotas mensuales”.

Anticipó que mañana (por hoy) “nos vamos a juntar con los jefes de los cuarteles para hacer una propuesta, creo que va a ser aceptada; trataremos de pagar mensualmente, pero hay que observar que la recaudación sigue cayendo, ese es el contexto que tenemos y creemos que hay que considerar esas circunstancias”.

El Fondo de Ayuda

El Fondo de Ayuda a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios fue creado por ordenanza en 2017, con indicación de que el aporte consistía en el equivalente al 20% por ciento de lo presupuestado en concepto de “Tasa para la prevención y protección de personas y bienes”, una de las tasas que percibe la Municipalidad y que en el Presupuesto 2019, prorrogado, tenía ingresos previsto por poco más de 12 millones de pesos.

En diciembre de 2018 se modificó el artículo segundo de la ordenanza de creación de ese Fondo, con la indicación de que la imputación debe hacerse en el presupuesto de cada año y con el agregado de un párrafo en el artículo modificado, donde se consigna que “el monto de la partida será equivalente a ciento cincuenta mil unidades tributarias” y que además, empezará a regir a partir del ejercicio 2019.

La Unidad Tributaria tiene desde junio de este año un valor de $17,10, es decir que el monto a distribuir ente los cuatro cuarteles de bomberos voluntarios es de $2.565.000

Los cuarteles de bomberos voluntarios de la Capital son el Martín Miguel de Güemes, que tiene dos bases, la central en la calle Alberdi al 500 y otra en el sur de la ciudad; el cuartel Albarracín está en la zona de San Luis, el otro cuarte es la Brigada Solidaria.