En menos de 15 días murieron al menos 7 indígenas en Santa Victoria Este

Las declaraciones de Rojelio Nerón, intendente de Santa Victoria Este (SVE), uno de los municipios del departamento Rivadavia, sobre la muerte de 7 personas ahondaron la alarma en una zona donde se sabía que de ingresar el coronavirus podía ser devastador. El jefe comunal hizo estas afirmaciones en una entrevista con la radio FM Noticias, de la ciudad de Salta



Anoche, el gerente del Hospital local, César Oviedo, confirmó a Salta/12 que al menos dos de los fallecimientos fueron por Covid-19: una de las muertes fue de un bebé de menos de un año, y el otro fue en un hombre de La Puntana, de cuyo deceso se conoció el 21 de agosto pasado.

Hay otras dos personas fallecidas que fueron hisopadas y aún se espera el resultado para saber si fue o no a causa de la Covid-19. Se suman al menos tres personas más fallecidas en las comunidades sobre quienes no se pudo comprobar si fue o no por covid: una de ellas era una mujer adulta mayor de la Comunidad La Estrella, en Misión La Paz, a quien no se la hisopó porque, según confirmó Oviedo, en ese momento “no había hisopo”. Tras un reclamo, los hisopos llegaron. Por la información que acercaron familiares, esta muerte habría sido el 23 de agosto pasado o en una fecha cercana.

Las otras dos muertes son de La Curvita, una persona diabética que se había descompensado “y los familiares no quisieron ni llevarlo al Hospital ni tampoco que se lo hisope”, dijo el médico. El séptimo fallecimiento es de una mujer, también adulta mayor, que murió en su domicilio. Su deceso fue informado por la familia después de haber realizado el entierro.

Las siete personas fallecidas pertenecen a comunidades originarias, según confirmó el mismo Oviedo. Hay quienes sostienen desde el pueblo que esta cantidad de decesos en corto tiempo es inusual. La aclaración se hizo ante la naturalización que hay respecto de los fallecimientos cuando estos ocurren en la zona y sobre todo, en personas que integran las comunidades índigenas.

Por ahora se derivó al Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en el departamento San Martín, a dos personas que están intubadas en la terapia intensiva. Además, Oviedo dijo que en Santa Victoria Este son 34 los casos confirmados como positivos y hay unas 104 personas aisladas.

Sin módulos alimentarios

Oviedo se mostró preocupado por la falta de aceptación de la población a la decisión de que el aislamiento se lleve a cabo en la llamada Casa del Trichaco o Municipal. Este es el único lugar que se acondicionó con 12 camas, según dijo Nerón.

Aunque el intendente reseñó como uno de los problemas la falta de espacio, Oviedo sostuvo por su parte que el problema es que “a la gente no les llega ni siquiera un módulo alimentario”, entonces “no quieren firmar una declaración jurada para aislarse”. A ello se suma que la gente “se niega a ir al Hospital”. Y es que no solo es el temor a ser internados, sino también el miedo a morir en soledad una vez trasladados a Tartagal, que es cuando llegan en el estado más crítico.

Este rechazo a asistir al Hospital, dijo Oviedo, implica que solo llegan con situaciones de salud ya complicadas, cuando la enfermedad está ya avanzada. Se espera que en estos días termine su recuperación un dirigente originario a quien el gerente solicitó que hable en los medios de comunicación para poder contar su experiencia y concientizar a las comunidades sobre la enfermedad.

Oviedo reconoció que en un momento solo tenía dos de los 7 médicos con los que cuenta el Hospital, con guardias sobrecargadas. Pero esta semana ya había cinco, pues se renovaron los contratos de quienes esperaban la finalización de ese trámite. De los dos que faltan, una médica está aislada por haber dado positivo para covid y otro aún espera la renovación de su contrato, por lo que estaría el lunes en Santa Victoria Este. De los 45 enfermeros, 16 se encuentran aislados por haber dado positivo para covid, o ser contactos estrechos de otros positivos.

En cuanto a los insumos, Oviedo aseguró que están con la provisión necesaria, y con el 85% del Hospital ocupado sólo respecto de los casos de covid, donde hay 8 camas dispuestas.

"No tenemos nada", aseveró por su parte Nerón. Dijo que las quejas ya fueron elevadas al ministro designado para actuar en la zona, el titular de la cartera de Producción de la provincia, Martín de los Ríos.